La Catedral de San Juan restituyó sus seis esculturas históricas tras una restauración integral

La intervención permitirá que estas piezas, con más de 150 años de antigüedad, vuelvan a ocupar un lugar destacado en la Catedral.

Las seis esculturas históricas que ornamentan la Catedral de San Juan fueron oficialmente restituidas a sus lugares originales.

Las seis esculturas históricas que ornamentan la Catedral de San Juan fueron oficialmente restituidas a sus lugares originales tras finalizar una exhaustiva intervención de restauración integral. Las piezas, que presentaban diversos grados de deterioro acumulados a lo largo de los años debido al paso del tiempo y a las condiciones ambientales, fueron sometidas a un minucioso proceso técnico para devolverles su integridad estética y material.

El trabajo estuvo a cargo de profesionales especializados en conservación de bienes culturales, quienes aplicaron técnicas específicas de limpieza, consolidación estructural y restitución cromática. De esta manera, se logró frenar el proceso de desgaste de las obras, preservando el valioso legado histórico y artístico que representan para la feligresía y para toda la comunidad sanjuanina.

Las piezas habían sido adquiridas en Francia en 1870 a la Fundición Val D’Osne para la antigua iglesia matriz. Después del terremoto de 1944 fueron retiradas de la fachada y ubicadas en distintos espacios, entre ellos Casa de Betania, el patio lateral de la Catedral y el Seminario Arquidiocesano, en el caso de San Pedro.

Puesta en valor para la comunidad Desde las autoridades eclesiásticas y los equipos encargados de la preservación destacaron la importancia de este hito, ya que permite rescatar y poner en valor elementos fundamentales de la identidad religiosa de la provincia. La vuelta de las esculturas al interior de la Catedral no solo enriquece el patrimonio cultural del templo mayor, sino que también devuelve a los fieles y visitantes la posibilidad de apreciar estas piezas en óptimas condiciones de conservación.