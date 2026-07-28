San Juan lanzó un registro provincial para relevar los daños causados por la cotorra argentina

Claves de la medida
El objetivo principal de esta iniciativa es relevar datos precisos sobre los daños provocados en cultivos agrícolas y los riesgos urbanos asociados a la presencia de la cotorra argentina (Myiopsitta monachus).
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan puso en marcha una nueva herramienta precisa sobre el impacto de esta especie en la producción agrícola.
El objetivo principal de esta iniciativa es relevar datos precisos sobre los daños provocados en cultivos agrícolas y los riesgos urbanos asociados a la presencia de la cotorra argentina (Myiopsitta monachus).
La información recolectada servirá como base técnica para diseñar y planificar acciones concretas de control poblacional. Al mismo tiempo, la herramienta impulsa la colaboración activa de los vecinos y productores afectados junto al respaldo técnico del Estado.
Desde la cartera ambiental explicaron que esta iniciativa busca fortalecer el monitoreo de la fauna silvestre y la producción local. Con los datos aportados a través del registro, la provincia pretende consolidar una gestión basada en evidencia empírica y en una sólida coordinación institucional.
De este modo, el Gobierno provincial busca dar una respuesta formal a los reclamos del sector productivo, protegiendo las fuentes de trabajo agrícola y reduciendo al mismo tiempo los potenciales riesgos para la comunidad.