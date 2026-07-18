¡Fe, Scaloneta y un campanil celeste y blanco! La Catedral de San Juan ya palpita la final

El municipio de Capital colocó en el campanil una bandera argentina de más de 30 metros para alentar a la Scaloneta.

Cubrieron el campanil de la Catedral con una bandera gigante para alentar a la Scaloneta.

La pasión por la Selección Argentina no conoce de límites, y la previa de la gran final del mundo ante España se vive con el corazón en la mano y la fe intacta. Para demostrar que la provincia está más unida que nunca detrás de la Scaloneta, el municipio de Capital tuvo una iniciativa tan monumental como el sentimiento popular: embanderó por completo la Iglesia Catedral.

Este sábado por la tarde-noche, aprovechando el fresquito sanjuanino, un equipo municipal desplegó una bandera gigante que cubre el campanil casi en su totalidad. El operativo, que parecía un desafío de altura, se resolvió en cuestión de minutos y el resultado fue inmediato.

En apenas segundos, el icónico templo se transformó en el nuevo "punto fotográfico" de la ciudad. Peatones que frenan en seco para sacar el celular, automovilistas que tocan bocina al pasar y más de uno que aprovecha para tirar un rezo rápido por Messi y los muchachos.