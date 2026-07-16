Argentina ya piensa en España: la Scaloneta se entrenó en Atlanta y viaja rumbo a la final

Con la clasificación a la final todavía fresca y la euforia por la histórica remontada ante Inglaterra, la Selección Argentina volvió a los entrenamientos en Atlanta . El plantel de Lionel Scaloni llevó adelante una práctica con cargas diferenciadas y ya quedó listo para viajar a Nueva Jersey, escenario de la definición del Mundial 2026 frente a España.

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Como ocurre habitualmente después de cada partido, los futbolistas que fueron titulares en la victoria por 2-1 realizaron tareas regenerativas y tuvieron una jornada de menor exigencia física. En cambio, quienes sumaron pocos minutos o no ingresaron en el encuentro trabajaron con mayor intensidad sobre el campo de juego.

El entrenamiento se desarrolló en el predio del Atlanta United bajo un intenso calor y en un ambiente de absoluta tranquilidad. Mientras algunos jugadores descansaban bajo una sombrilla y compartían frutas, el resto del grupo realizó ejercicios de tenencia de pelota y definición durante el tramo de la práctica abierto a la prensa.

Las imágenes reflejaron un plantel distendido y de buen ánimo luego de conseguir el pase a la segunda final mundialista consecutiva. Lionel Messi, Leandro Paredes y Enzo Fernández fueron algunos de los protagonistas de un entrenamiento marcado por las sonrisas y el optimismo.

Una de las mejores noticias para el cuerpo técnico es que los 26 convocados se encuentran en condiciones físicas para afrontar el compromiso decisivo. Se trata de un dato clave, ya que Argentina llegó a las instancias finales con varios futbolistas exigidos desde lo físico, especialmente después del duro cruce de octavos de final frente a Cabo Verde, que se definió en tiempo suplementario.

El cuerpo técnico continuará evaluando la evolución de cada jugador en el entrenamiento previsto para el viernes, que suele ser el de mayor intensidad antes de los partidos. Sin embargo, la planificación estará condicionada por el viaje hacia Nueva York, donde la delegación pasará la noche antes de instalarse definitivamente en Nueva Jersey.

Allí, la Selección realizará las últimas prácticas antes de enfrentar a España en la gran final del Mundial, programada para este domingo a las 16 (hora argentina).

Además del desafío deportivo, el encuentro también tendrá un atractivo especial en los bancos de suplentes. Lionel Scaloni y el entrenador español Luis de la Fuente mantienen una buena relación desde que compartieron el curso de director técnico, por lo que se espera un duelo estratégico entre dos entrenadores que se conocen muy bien y buscarán llevar a su selección a la gloria máxima.