España es favorita ante Argentina en las casas de apuestas: mirá cuánto paga cada resultado

Las casas de apuestas ya eligieron a su candidato para la final del Mundial: España aparece como favorita frente a la Selección argentina . Tras la clasificación de la Scaloneta, las plataformas actualizaron inmediatamente sus mercados para el partido decisivo del domingo en Nueva Jersey.

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La tendencia es clara: el triunfo español ofrece un pago menor que una victoria argentina, una señal de que los operadores consideran más probable una consagración de la Roja. Sin embargo, las diferencias no son tan amplias y anticipan una definición equilibrada.

De acuerdo con las cuotas publicadas después de la semifinal, el mercado para el resultado durante los 90 minutos quedó de la siguiente manera:

De este modo, una apuesta por España devuelve menos dinero debido a su condición de favorita, mientras que un triunfo argentino ofrece el pago más elevado de las tres posibilidades.

Las cuotas pueden modificarse hasta el comienzo del encuentro, en función del dinero apostado, las novedades de los planteles y el movimiento de cada mercado.

Qué dice puntualmente DK Sports sobre la final

Según la información difundida por Ámbito, DraftKings Sportsbook abrió a España con una cuota de -164 para quedarse con la final, mientras que Argentina apareció con +134. En esta modalidad, el número negativo marca al favorito y la cifra positiva identifica al equipo que parte con menores probabilidades para la casa.

España, el favorito en las apuestas de cara a la final del Mundial.

En el mercado exclusivamente referido a los 90 minutos, DK Sports estableció:

España: +125

Empate: +200

Argentina: +260

Los números vuelven a ubicar al conjunto español por delante del equipo dirigido por Lionel Scaloni, aunque sin presentar una diferencia imposible de revertir.

De todos modos, el antecedente inmediato puede alimentar la ilusión de los amantes de las cábalas. Antes de la semifinal, Inglaterra también aparecía como favorita por concentrar la mayor cantidad de apuestas, pero Argentina revirtió el pronóstico y se impuso por 2-1. Por eso, las cuotas solo reflejan una estimación del mercado y no garantizan el resultado.

La Scaloneta buscará repetir la historia el domingo en el MetLife Stadium y defender el título conquistado en 2022. España, en tanto, disputará su primera final mundialista desde la consagración de Sudáfrica 2010.