Del hito de Messi al histórico show de entretiempo: todo sobre la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

La final del Mundial 2026 ya tiene a sus dos protagonistas. Argentina , vigente campeona del mundo, y España, campeona de la Eurocopa 2024, definirán el domingo 19 de julio al nuevo campeón del torneo más importante del fútbol.

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El encuentro enfrenta a las dos selecciones que llegaron con mejor rendimiento a las instancias decisivas y reedita un duelo que nunca se dio en una final mundialista.

La final se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16 horas de la Argentina , en el New York/New Jersey Stadium (MetLife Stadium), ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos. Será el último partido de la primera Copa del Mundo organizada por 3 países: Estados Unidos, México y Canadá.

Argentina alcanzó la final tras superar a Inglaterra por 2 a 1 en semifinales. Antes había eliminado a Suiza en cuartos de final, a Egipto en octavos y a Cabo Verde en los dieciseisavos de final. El equipo dirigido por Lionel Scaloni ganó todos sus partidos en el certamen y llega invicto a la definición.

España, por su parte, derrotó a Francia por 2 a 0 en semifinales. En las rondas anteriores había dejado en el camino a Bélgica y Portugal, consolidándose como una de las selecciones más sólidas del torneo, con apenas un gol recibido en toda la Copa del Mundo.

Un duelo con mucha historia

Muchas cosas han pasado desde el único enfrentamiento entre España y Argentina en una Copa Mundial. Aquel encuentro tuvo lugar en 1966, en Birmingham. Era un partido de la fase de grupos, el primero para ambos equipos, y la albiceleste se impuso por 2-1 en un partido en el que todos los goles se marcaron en la segunda mitad.

Es el único partido oficial entre ambos equipos, que tienen una larga relación y han jugado en su historia 13 partidos amistosos (6 victorias españolas, 5 argentinas y 2 empates).

Además, el partido tendrá un condimento especial: ambas selecciones debían enfrentarse en la Finalissima entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa, un encuentro que finalmente no se disputó. La definición del Mundial ofrecerá, por primera vez, ese esperado cruce en un partido por un título oficial.

Messi jugará su tercera final mundialista

Tras haber vencido a Inglaterra, Leo Messi ha alcanzado su tercera final mundialista: Brasil 2014, Qatar 2022 y Norteamérica 2026. Solamente un futbolista ha disputado 3 veces el partido definitorio en Copas Mundiales: al histórico capitán de Brasil, Cafú.

A sus 39 años tiene una carrera prácticamente insuperable en el mundo del fútbol, un pasado lleno de éxitos en los que también ha sumado grandes victorias en el torneo de selecciones más importante. Ahora busca redondearla con un título más.

Qué puede lograr cada selección

Si Argentina se consagra campeona, conseguirá su cuarta Copa del Mundo. Además, entrará al selecto club de selecciones que han ganado el torneo en ediciones consecutivas. Italia fue la primera en lograrlo tras alzar el trofeo en casa en 1934 y ganar Francia 1938. Brasil se convirtió en la siguiente selección en ganar el trofeo más codiciado del deporte en ediciones sucesivas. La Seleção se ciñó la corona en 1958 y defendió con éxito su título en Chile 1962, según la FIFA.

España, en cambio, buscará levantar su segunda Copa del Mundo, después del histórico título conseguido en Sudáfrica 2010, y confirmar una generación que combina futbolistas experimentados con jóvenes figuras como Lamine Yamal.

El primer show de entretiempo en un Mundial

La final entre Argentina y España marcará un hito: por primera vez en la historia de los Mundiales habrá un espectáculo musical durante el entretiempo, inspirado en el formato del Super Bowl. La FIFA organiza el evento junto con Global Citizen y el show contará con la dirección de Chris Martin, líder de Coldplay.

Entre los artistas anunciados figuran Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, además de participaciones de Coldplay, el director Gustavo Dudamel y el coro PS22.

Como consecuencia del montaje y desmontaje del escenario, el descanso será más largo de lo habitual: en lugar de los tradicionales 15 minutos, se espera que dure entre 25 y 30 minutos. La decisión generó debate entre futbolistas y entrenadores por el posible impacto en el rendimiento físico tras una pausa tan extensa.

Cómo será la ceremonia de clausura del Mundial 2026

La FIFA confirmó que la ceremonia de clausura comenzará 90 minutos antes del inicio del partido, por lo que los organizadores recomendaron a los espectadores ingresar al estadio con anticipación.

El espectáculo incluirá actuaciones musicales y artísticas antes del encuentro. Entre los artistas anunciados figuran Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Jennifer Hudson, además de participaciones especiales del actor Tom Cruise

Dónde ver la final sin delay

Según el sistema utilizado para ver el Mundial 2026 (TDA, cable, satélite o streaming), el gol puede llegar a la pantalla varios segundos después de que ocurrió en la cancha.

El delay o latencia se genera por la suma de distintas etapas técnicas, como la producción de la señal, su compresión, distribución, decodificación y el “buffer” que utilizan las plataformas para evitar cortes.

Entre las opciones para ver los partidos, la TDA y el cable suelen ofrecer menor demora que el streaming estándar. Para reducir el retraso al mirar por internet, los especialistas recomiendan usar conexión por cable o Wi-Fi de 5 GHz y evitar dispositivos muy antiguos.