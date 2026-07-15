Alerta en la Selección de España: qué se sabe de las molestias físicas de Lamine Yamal y Pedro Porro

La victoria de la Selección de España ante la poderosa Francia , deslucida frente a una Roja implacable, ha sellado su pase a la final del Mundial 2026. Será en Nueva York donde los de Luis de la Fuente se enfrenten a Argentina para disputar la copa del mundo, una segunda estrella sobre el escudo que acompañe a la ganada en 2010 en Sudáfrica.

La tremenda predicción de Iker Casillas para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

La Roja brilló con luz propia gracias a una defensa impenetrable y a jugadores como Mikel Oyarzabal, Pedro Perro o Lamine Yamal . Sin embargo, el de Don Benito tuvo que pedir el cambio por molestias musculares y el lateral del Barcelona salió del campo rengueando. Para algunos, la preocupación por el estado físico de dos estrellas del equipo ha empañado la euforia por la clasificación a la final.

En el caso de Lamine , fueron los comunicadores de Tiempo de Juego de COPE quienes señalaron que el futbolista estaba rengueando. “Tiene una cara... No ha sonreído ni cuando se ha encontrado con su hermano pequeño”, apuntaba Paco González.

La preocupación por el estado físico del mejor lateral derecho de la Selección de Epaña se ha trasladado hasta Luis de la Fuente, quien en rueda de prensa descartó una posible lesión: “Lamine no tiene nada que yo sepa, he hablado con los médicos ahora”. Sin embargo, Pedro Porro será sometido a examen: “Parece que es una sobrecarga también, pero vamos a valorar mañana”.

El origen de la molestia estaría en una acción en la que Kylian Mbappé y el jugador español protagonizaron un choque que dejó a ambos con molestias físicas.

Qué esperar de la sobrecarga muscular de Pedro Porro

Fue en el minuto 83′ cuando Porro quedó tendido sobre el césped con gesto de dolor y De la Fuente le sustituyó por Marcos Llorente. Pese a que el banco no mostró preocupación, se ha revelado que el futbolista del Tottenham ha sufrido un tirón en los isquios (un grupo de músculos situados en la parte posterior del muslo) fruto de una sobrecarga muscular.

Una distensión de los músculos isquiotibiales, conocida comúnmente como “tirón muscular”, es una de las lesiones más frecuentes entre personas que practican deporte o realizan actividades físicas intensas, como el fútbol. Ocurre cuando uno o más músculos ubicados en la parte posterior del muslo se estiran en exceso y sufren un desgarro, cuya gravedad puede variar desde una lesión leve hasta una ruptura completa.

Pedro Porro celebra el segundo gol de España contra Francia en la semifinal del Mundial 2026.

Los especialistas de MedlinePlus clasifican esta lesión en tres grados. El grado 1 corresponde a una distensión leve con pequeñas fibras musculares afectadas; el grado 2 implica un desgarro parcial del músculo; mientras que el grado 3 representa una ruptura completa, una condición que en algunos casos requiere cirugía, especialmente si el tendón se desprende del hueso cerca de los glúteos.

Los síntomas más comunes incluyen dolor intenso, inflamación, sensibilidad al tacto y dificultad para caminar. En lesiones más severas también pueden aparecer hematomas extensos y una importante limitación del movimiento. El tiempo de recuperación depende de la gravedad: una lesión leve puede sanar en pocos días, mientras que las de mayor grado pueden tardar varias semanas o incluso meses.