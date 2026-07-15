Argentina vs España: cuándo, dónde y a qué hora es la final del Mundial 2026

Argentina venció 2-1 a Inglaterra y se clasificó a la final del Mundial 2026, donde enfrentará a España. Cuándo se juega el partido decisivo, a qué hora comienza y en qué estadio será.

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El Mundial 2026 ya tiene definida su final: Argentina enfrentará a España por el título . La Selección venció 2-1 a Inglaterra en semifinales, mientras que el conjunto español eliminó a Francia.

El partido decisivo se disputará el domingo 19 de julio en Estados Unidos, en la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.

La FIFA ya confirmó el horario y la sede de la final, que se jugará en el New York New Jersey Stadium, denominación utilizada durante la competencia para el MetLife Stadium.

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026. El partido está programado para las 16 (hora de la Argentina) y será el encuentro número 104 del torneo.

El estadio elegido es el New York New Jersey Stadium, nombre que utiliza la FIFA durante la competencia por cuestiones de patrocinio. Se trata del MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, estado de Nueva Jersey, a unos 16 kilómetros de la ciudad de Nueva York.

El recinto forma parte del complejo deportivo Meadowlands y cuenta con una capacidad aproximada para 82.500 espectadores. Es uno de los estadios más grandes de Estados Unidos y ha sido sede de eventos de alcance internacional.

Todos los partidos que se jugaron en el estadio de la final del Mundial 2026

El New York New Jersey Stadium no será únicamente el escenario de la final. Durante el Mundial 2026, este estadio ya albergó siete partidos, incluyendo encuentros de fase de grupos y cruces de eliminación directa.

En la etapa inicial del torneo se disputaron cinco encuentros de la fase de grupos en este estadio. Entre ellos aparecen duelos de peso como Brasil vs. Marruecos (Grupo C), Francia vs. Senegal (Grupo I), Noruega vs. Senegal (Grupo I), Ecuador vs. Alemania (Grupo E) y Panamá vs. Inglaterra (Grupo L).

En la fase eliminatoria, el recinto recibió un partido de 16avos de final (Francia vs Suecia) y un cruce clave de octavos (Noruega vs Brasil).

Finalmente, el domingo 19 de julio de 2026, el estadio será sede de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Cómo es el MetLife Stadium, sede de la final del Mundial 2026

Con capacidad para más de 82.500 espectadores, sin techo retráctil y con un sistema de iluminación LED que modifica la fachada según el evento, el MetLife combina escala, tecnología y antecedentes en espectáculos masivos.

Fue inaugurado en 2010 para reemplazar al antiguo Giants Stadium. Se construyó en el complejo Meadowlands, a unos ocho kilómetros de Manhattan, aunque administrativamente pertenece al estado de Nueva Jersey.

El MetLife Stadium, sede de la final del Mundial 2026

Es uno de los pocos estadios de la NFL compartidos por dos franquicias: los New York Giants y los New York Jets. Esa doble condición influyó en su diseño, que combina estética tradicional y moderna, con acero expuesto, vidrio y paneles de aluminio iluminados.

Su construcción demandó una inversión cercana a los 1.600 millones de dólares, cifra que lo convirtió en el estadio más costoso de Estados Unidos al momento de su inauguración. Cuenta con 218 palcos de lujo y cuatro pantallas gigantes de alta definición.