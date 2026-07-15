Remontada, hazaña y pasaje a la final: Argentina venció en la agonía a Inglaterra por 2 a 1 y va por el bicampeonato

La Selección Argentina volvió a demostrar por qué es una de las grandes potencias del fútbol mundial. En una semifinal cargada de tensión, el equipo de Lionel Scaloni reaccionó en los minutos finales, remontó el marcador frente a Inglaterra y se impuso por 2-1 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta para meterse en la final del Mundial 2026.

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El primer tiempo fue tan intenso como friccionado. Ambos equipos disputaron cada pelota con máxima intensidad y las situaciones de peligro fueron escasas. Inglaterra avisó con un cabezazo de John Stones que pasó cerca del arco defendido por Emiliano Martínez, mientras que Argentina respondió con un potente remate de Enzo Fernández que salió a centímetros del travesaño.

El encuentro estuvo marcado por las interrupciones y las discusiones. El árbitro estadounidense Ismail Elfath dejó jugar en varias acciones fuertes y recién sobre el cierre de la etapa inicial comenzaron a aparecer las tarjetas amarillas.

En el inicio del complemento, Argentina salió decidida a buscar el gol y Julián Álvarez estuvo muy cerca de abrir el marcador, pero Jordan Pickford respondió con una gran atajada.

Sin embargo, el primer festejo fue inglés. A los 54 minutos, Morgan Rogers envió un centro desde la derecha y Anthony Gordon le ganó la espalda a Nahuel Molina para definir en el segundo palo y establecer el 1-0.

La desventaja obligó a Scaloni a mover el banco. Nicolás González ingresó por Leandro Paredes y luego llegaron Rodrigo De Paul, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi y Lautaro Martínez para darle aire fresco al equipo.

Argentina comenzó a empujar con decisión. Nicolás González exigió a Pickford con un cabezazo, Alexis Mac Allister estrelló otro testazo en el palo y el arquero inglés volvió a transformarse en figura para sostener la ventaja.

Enzo y Lautaro sellaron una remontada inolvidable

La resistencia inglesa se quebró a cinco minutos del final. Lionel Messi encontró un espacio y asistió a Enzo Fernández, quien acomodó la pelota y sacó un potente derechazo cruzado para vencer a Pickford e igualar el encuentro.

Con el empate, la Albiceleste fue por más. Ya en tiempo de descuento, Mac Allister volvió a generar peligro con un remate que pegó en el palo. En la continuidad de la jugada, Messi levantó un centro preciso desde la derecha y Lautaro Martínez apareció por el segundo palo para empujar la pelota al fondo de la red y decretar el 2-1 definitivo.

Los últimos minutos fueron de pura emoción, pero Argentina sostuvo la ventaja y desató el festejo de miles de hinchas presentes en Atlanta.

Con personalidad, carácter y una remontada épica, la Scaloneta eliminó a Inglaterra y se clasificó a una nueva final del Mundial 2026, donde buscará defender la corona y sumar una nueva estrella para el fútbol argentino.