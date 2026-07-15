Lionel Scaloni, tras el épico triunfo de la Selección ante Inglaterra: "Somos únicos"

El técnico de la Argentina les agradeció a los hinchas por el empuje y aseguró que la camiseta amerita “dar todo hasta el final”.

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Luego del épico triunfo de la selección argentina ante Inglaterra por 2 a 1 en la semifinal del Mundial 2026, Lionel Scaloni aseguró que intentarán ganar la final ante España y le agradeció a la hinchada.

“Somos únicos. No es arrogancia, es corazón. Esta gente hoy nos llevó a ganar el partido, así que agradecido”, manifestó el DT tras el partido.

“La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada y hoy demostraron que sienten como uno mas, así que contentísimo”, agregó.

El entrenador campeón del mundo recordó que en declaraciones recientes había expresado que el grupo no lo dejaba de sorprender y que iban a intentar ganar y dejar todo para avanzar a una nueva ronda, aunque advirtió que es “muy difícil” repetirlo una y otra vez.

El técnico dirigirá por segunda vez una final. La primera fue en Qatar 2022 y resultó en un triunfo para la albiceleste en los penales luego del 3 a 3 en el partido.