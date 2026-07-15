    • 15 de julio de 2026 - 19:18

    Lionel Scaloni, tras el épico triunfo de la Selección ante Inglaterra: "Somos únicos"

    El técnico de la Argentina les agradeció a los hinchas por el empuje y aseguró que la camiseta amerita “dar todo hasta el final”.

    image

    Luego del épico triunfo de la selección argentina ante Inglaterra por 2 a 1 en la semifinal del Mundial 2026, Lionel Scaloni aseguró que intentarán ganar la final ante España y le agradeció a la hinchada.

    Leé además

    Lionel Scaloni.

    "Soy un agradecido": la emoción de Lionel Scaloni luego del pase de Argentina a la final del Mundial
    El padre de la criatura, Lionel Scaloni.

    La lección de Scaloni ante la mezquindad inglesa

    Somos únicos. No es arrogancia, es corazón. Esta gente hoy nos llevó a ganar el partido, así que agradecido”, manifestó el DT tras el partido.

    La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada y hoy demostraron que sienten como uno mas, así que contentísimo”, agregó.

    El entrenador campeón del mundo recordó que en declaraciones recientes había expresado que el grupo no lo dejaba de sorprender y que iban a intentar ganar y dejar todo para avanzar a una nueva ronda, aunque advirtió que es “muy difícil” repetirlo una y otra vez.

    El técnico dirigirá por segunda vez una final. La primera fue en Qatar 2022 y resultó en un triunfo para la albiceleste en los penales luego del 3 a 3 en el partido.

    En este caso, el rival será España, que viene de vencer con firmeza por 2 a 0 a la Francia de Kylian Mbappé.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Lionel Scaloni frente a un difícil examen ante Inglaterra.

    Scaloni mete mano en el equipo: la probable formación de Argentina para el cruce histórico ante Inglaterra

    Lionel Scaloni dejó sus sensaciones a menos de 24 horas para el cruce ante Inglaterra

    Scaloni no confirmó el equipo y abrió la puerta a cambios entre los titulares ante Inglaterra

    pensando en inglaterra, lionel scaloni sorprendio con una decision en la ultima practica ¿se vienen cambios?

    Pensando en Inglaterra, Lionel Scaloni sorprendió con una decisión en la última práctica ¿se vienen cambios?

    Lionel Messi enfretará por primera vez a Inglaterra.

    San Juan banca a Scaloni: para la mayoría de los hinchas, el duelo contra Inglaterra es "solo fútbol"