San Juan banca a Scaloni: para la mayoría de los hinchas, el duelo contra Inglaterra es "solo fútbol"

Las declaraciones del director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, calaron hondo en la provincia tras definir al esperado cruce de semifinales del Mundial 2026 contra Inglaterra como "simplemente un partido de fútbol".

Lejos de la tradicional épica que suele rodear este histórico clásico, los sanjuaninos demostraron una notable sintonía con la mentalidad del entrenador santafesino. Así quedó reflejado en una masiva encuesta lanzada por Diario de Cuyo, donde el pragmatismo deportivo se impuso con claridad por sobre la carga sentimental del pasado.

La consulta popular, que sumó la participación de miles de lectores locales en pocas horas, dejó en evidencia que la mirada del hincha de la provincia se inclina por un enfoque netamente competitivo:

El 66.02% (3.917 votos) coincidió plenamente con Scaloni. Para este amplio sector de la provincia, el partido debe jugarse con las pulsaciones bajo control, sin mezclar la geopolítica ni mochilas históricas ajenas al plantel actual, priorizando únicamente el pase a la gran final.

En tanto que el 33.98% (2.015 votos) se inclinó por el valor emocional, sosteniendo que sigue siendo un compromiso "especial" debido al irrenunciable recuerdo de la causa Malvinas.

La voz de los héroes: Miradas opuestas entre los veteranos sanjuaninos

El rebote de las declaraciones de Scaloni y los números de la encuesta llegaron directo al corazón de quienes vivieron el conflicto en primera persona. En diálogo con Diario de Cuyo, dos veteranos de guerra de nuestra provincia expusieron sus sentimientos, reflejando que la herida de 1982 tiene aristas complejas y respetables desde ambos lados.

Por un lado, se alinea la postura de quienes eligen proteger a los jugadores actuales de la pesada carga del pasado. Bajo esta mirada, se entiende que los futbolistas de hoy son jóvenes que no tienen la carga de una guerra que marcó a otras generaciones, por lo que deben salir a la cancha libres de esa mochila para poder rendir al máximo y disfrutar del juego.

En la vereda opuesta, la emoción y la memoria de los caídos se vuelven imposibles de apagar cuando la camiseta celeste y blanca se mide ante la británica. Para esta parte de los excombatientes, un partido contra Inglaterra jamás podrá ser "uno más". Sostienen que, si bien el fútbol es un juego, la carga simbólica, el recuerdo de los compañeros que quedaron en las islas y el sentimiento patrio se potencian de manera inevitable. Para ellos, ver rodar la pelota contra los ingleses siempre reactivará una fibra íntima de soberanía y pertenencia cultural.