Malvinas y el fútbol: dos veteranos sanjuaninos, con miradas opuestas tras las declaraciones de Scaloni previo a Inglaterra

Las declaraciones de Lionel Scaloni previo al trascendental partido entre la Selección Argentina e Inglaterra encendieron una vieja y sensible mecha que mezcla la pasión popular con la memoria histórica. Al intentar despojar el encuentro de tintes políticos y bélicos, el director técnico abrió un profundo debate que resuena con fuerza en San Juan, especialmente entre quienes vivieron de cerca el conflicto de 1982.

"Es un partido de fútbol. El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa". "Vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección, que tiene un gran entrenador (Thomas Tuchel) al que aprecio y admiro mucho. Y es un partido de fútbol. Punto. No hay más que eso", declaró Scaloni

Para los excombatientes locales, el cruce en la cancha no es un partido más, pero las formas de procesar el pasado y el presente futbolístico exponen miradas profundamente contrapuestas.

Para un sector de los veteranos, la postura del cuerpo técnico de la Albiceleste es la correcta para bajar los decibeles y evitar la violencia. Hugo Sabino, ex combatiente sanjuanino, coincide en que es necesario separar el fútbol de los trágicos hechos de la historia.

"La rivalidad va a existir porque eso ya viene de hace años, pero no es contra el pueblo inglés, sino que es algo militar. No hay diferencias, no somos enemigos del pueblo inglés", reflexionó Héctor Hugo Sabino en diálogo con este medio.

Hugo Sabino, VGM.

Con la sabiduría que dan los años y las vivencias en las islas, agregó de forma contundente: "Nadie gana en una guerra. Nosotros queremos que gane Argentina, pero que gane bien. Es un juego común y no hay que tomarlo a la tremenda. Si bien venimos con un arrastre de esa época, hay que saber que es un partido de fútbol". Respecto a cómo vivirá los noventa minutos, Sabino confesó que no apela al misticismo: "No tengo ninguna cábala, veré el partido en familia".

"El enemigo es enemigo en todo ámbito"

En una posición diametralmente opuesta se plantó José Luis Muñoz, quien participó activamente como Cabo Segundo de Infantería de Marina durante el desembarco y la toma de las Islas Malvinas. Para Muñoz, los dichos de Scaloni buscan la paz social pero omiten una realidad que los veteranos llevan en la piel.

José Luis Muñoz, VGM.

"Como veterano de Malvinas, me parece correcto por el hecho de no sembrar caos entre los hinchas que concurran, pero el enemigo es enemigo en todo ámbito: en la guerra, en la paz, y en el deporte también. Eso no cambia jamás", sentenció el ex infante de marina con firmeza.

Para Muñoz, el cruce contra los británicos trasciende lo meramente deportivo y activa un sentimiento de defensa de la patria que no se extingue. Al igual que Sabino, tampoco se refugia en rituales antes del pitazo inicial: "No tengo cábalas, lo vivo a pleno pero sin cábala alguna".