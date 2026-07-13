Buscan instalar el primer destacamento de Bomberos Voluntarios en la Difunta Correa para reducir los tiempos de respuesta

El paraje Difunta Correa año tras año registra un importante crecimiento de visitantes tanto de San Juan como de distintas partes del mundo que llegan hasta Vallecito. La distancia que separa al santuario con el cuartel de Bomberos Voluntarios de Caucete , que es el más cercano a la zona fue la motivación para dar origen a un proyecto que destaca por su novedad: crear una dependencia permanente en el sitio para atender con mayor rapidez las emergencias que ocurran en la zona. De concretarse, sería la primera vez que la Difunta Correa contaría con bomberos en el lugar.

La iniciativa es impulsada por la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Caucete, tal cual adelantó su presidente César Fernández en diálogo con DIARIO DE CUYO. Según detalló, el proyecto tomó fuerza luego de que el cuartel lograra recuperar y poner en funcionamiento parte de su parque automotor. Actualmente cuentan con tres camiones operativos, entre ellos una Ford modelo 1973 y un camión tanque que podría quedar destinado de manera permanente al santuario.

La propuesta nació a partir de una realidad que los propios bomberos observaron durante sus recorridas por la zona. Fernández contó que, tras las obras de renovación realizadas durante este año en el paraje caucetero, el movimiento de visitantes y la actividad en el lugar crecieron considerablemente.

"Fuimos a cobrar la cuota societaria y por ahí nos sentimos medio culpables porque estamos a 30 kilómetros. Si llega a pasar algo, hasta que lleguemos nosotros, que somos los que estamos más cerca, es un montón y el hecho ya va a estar consumado" , expresó. Esa distancia puede representar varios minutos decisivos frente a un incendio, un accidente vial o cualquier otra emergencia, por lo que achicar los tiempos es fundamental.

Buscar un espacio para el destacamento de Bomberos Voluntarios, el próximo paso

Con movilidades disponibles y la voluntad humana de personal del cuartel de estar de manera operativa en Vallecito, lo que resta por estas horas es lograr un espacio físico donde instalarse y funcionar. "Nos faltaría solo la infraestructura, donde tendríamos la gente y los camiones. Todo lo demás ya lo tenemos", aseguró Fernández.

De acuerdo a lo que precisó, se encuentran en tratativas para reunirse con el interventor de la Fundación Difunta Correa, Iván Kadi y analizar la posibilidad de contar con un espacio físico dentro de la infraestructura que está bajo la coordinación de la Fundación.

Desde el cuartel consideran que una dependencia permanente en la Difunta Correa no solo beneficiaría a los miles de fieles y turistas que visitan el santuario cada año, sino también a los vecinos del paraje y a quienes transitan por la Ruta Nacional 141. La creación de esta base permitiría reducir significativamente los tiempos de respuesta ante emergencias y fortalecer la cobertura en una de las zonas que más ha crecido en los últimos años, sin necesidad de crear un nuevo cuartel independiente, sino como una dependencia operativa de los Bomberos Voluntarios de Caucete.