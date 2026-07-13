Bomberos Voluntarios de Caucete busca incorporar personal a sus filas, ¿cómo ser parte?

Vocación de servicio, compromiso y ganas de ayudar a los demás. Esos son los principales requisitos que buscan los Bomberos Voluntarios de Caucete en la nueva convocatoria que lanzaron para incorporar aspirantes y cadetes de cara al 2027. Las inscripciones ya están abiertas y, aunque el interés de los jóvenes es alto, desde la institución advirtieron que los cupos serán limitados.

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La convocatoria apunta a fortalecer el cuerpo activo del cuartel, sumar personal joven con ganas de aprender y ayudar a la sociedad sin pedir nada a cambio y fortalecer la asistencia en esa zona de la provincia. "Siempre hay necesidad de más personas. Gente con ganas de ser bombero siempre hay; el problema es que no podemos recibir a todos", explicó a DIARIO DE CUYO César Fernández, presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Caucete.

Actualmente el cuartel cuenta con 22 integrantes entre bomberos, oficiales y cabos, y la incorporación de nuevos voluntarios dependerá de la capacidad operativa de la institución.

En ambos casos, los interesados deberán cumplir con una serie de condiciones básicas y atravesar un proceso de capacitación antes de incorporarse a las actividades operativas.

"Hay chicos más pequeños que quieren sumarse, pero todavía no contamos con la infraestructura necesaria para recibirlos", comentó Fernández.

En torno a los requisitos, Fernández detalló que todos los postulantes deberán presentar una cartilla médica que certifique que se encuentran en condiciones de realizar las actividades físicas y de formación. Con relación al resto de documentación a presentar, como las autorizaciones de padres o tutores en el caso de los menores, se pueden consultar en el cuartel de los Bomberos Voluntarios de Caucete, ubicado en calles Juan Jospe Bustos y Rawson. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 1 de agosto.

Es importante destacar que los cupos son limitados debido a la capacidad de infraestructura del cuartel. Se estima que se recibirán alrededor de una veintena de inscriptos, pero el número final se conocerá una vez que finalice la convocatoria.

La formación, un eje fundamental en la incorporación de nuevos bomberos

Quienes sean seleccionados iniciarán un curso de formación donde aprenderán los conocimientos básicos de la actividad bomberil.

La capacitación incluye contenidos de RCP, primeros auxilios, manejo de emergencias y, posteriormente, la posibilidad de acceder a cursos específicos como supervivencia o combate de incendios forestales. "Se hace un curso de iniciación con todos los chicos que van ingresando y después pueden seguir capacitándose", explicó Fernández.

El dirigente destacó que esa preparación incluso representa una herramienta para acceder al mercado laboral. "Hoy las empresas mineras buscan personas que tengan cursos de supervivencia o de incendios forestales. Hay varios jóvenes que consiguieron trabajo gracias a esas capacitaciones", afirmó.

Desde el cuartel recordaron que la labor es 100% voluntaria y remarcaron que formar parte de la institución implica asumir un compromiso con la comunidad, capacitándose de manera permanente para responder ante incendios, rescates, accidentes y distintas situaciones de emergencia.