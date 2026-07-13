Buscan clasificar las casas de San Juan según su consumo de energía

El Gobierno provincial y la UNSJ avanzan en pruebas piloto en el Gran San Juan para implementar el etiquetado energético de viviendas.

El Gobierno de San Juan dio un paso clave hacia la construcción sostenible y el ahorro residencial. A través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, la provincia avanza en la implementación del Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (PRONEV), un sistema que permitirá calificar a las casas sanjuaninas según su nivel de consumo, de forma idéntica a como se hace actualmente con los electrodomésticos.

Las pruebas piloto y los relevamientos iniciales se están concentrando en diferentes zonas del Gran San Juan. Este trabajo técnico es coordinado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano (DPDU) en conjunto con la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) de la UNSJ.

¿Qué es el Índice de Prestaciones Energéticas (IPE)? El objetivo central de estos relevamientos es determinar el Índice de Prestaciones Energéticas (IPE). Este indicador es un valor estimado que refleja cuánta energía requiere una vivienda al año para cubrir sus necesidades básicas:

Calefacción durante el invierno.

Refrigeración en los meses de verano.

Producción de agua caliente caliente sanitaria.

Iluminación general de los ambientes.

A partir de este índice, cada inmueble recibirá una etiqueta de eficiencia energética que servirá como una carta de presentación sobre el gasto que demanda su funcionamiento. Un proyecto adaptado al clima de San Juan Profesionales capacitados en las primeras cohortes del Curso de Etiquetado de Viviendas, junto a estudiantes avanzados de la carrera de Arquitectura de la UNSJ, están a cargo de las simulaciones y los estudios de casos reales.

Tras haber completado una primera etapa de diagnóstico, los equipos técnicos continúan analizando nuevas viviendas. La meta final es fijar un parámetro de referencia definitivo que tenga en cuenta las particularidades climáticas y los sistemas constructivos tradicionales de San Juan, marcados por la aridez, la alta radiación solar y la actividad sísmica.