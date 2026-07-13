Murió Floppy, la perrita que conmovió a San Juan tras ser brutalmente atropellada en Santa Lucía

La Fundación Patitas Sin Hogar confirmó el fallecimiento del animal a través de un doloroso posteo.

La historia de Floppy, la perrita que luchó por sobrevivir tras ser brutalmente atropellada en el departamento Santa Lucía, tuvo un desenlace que causó profunda tristeza entre proteccionistas y vecinos de San Juan. La Fundación Patitas Sin Hogar confirmó este domingo su fallecimiento a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

El caso había conmovido a toda la provincia semanas atrás. Floppy ingresó de urgencia a una veterinaria luego de sufrir un violento atropello que le provocó gravísimas lesiones, entre ellas la pérdida de gran parte del cuero cabelludo. Debido a la magnitud de las heridas, fue sometida a una delicada intervención quirúrgica y permaneció internada bajo cuidados intensivos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FUNDACION PATITAS SIN HOGAR ♥ (@patitas.sin.hogar) Desde la fundación contaron que, pese a las dificultades, la perrita mostró una enorme fortaleza y muchas ganas de vivir. Sin embargo, en los últimos días su estado de salud se agravó. "Hace unos días empezó a supurar parte de la gran herida y ayer ya se había desprendido gran parte de la piel suturada. Eso fue un muy mal presagio", expresaron desde Patitas Sin Hogar.

Aunque no se determinó una causa precisa de la muerte, la organización indicó que Floppy habría sufrido un cuadro séptico. Además, señalaron que presentaba un severo compromiso hepático, anemia y que, por su avanzada edad, su organismo tenía pocas posibilidades de recuperarse completamente.

"Su pequeño cuerpo dijo basta", escribieron con dolor. También destacaron que el equipo veterinario hizo "todo lo clínica y humanamente posible" para intentar salvarle la vida. "Su pequeño cuerpo dijo basta", escribieron con dolor. También destacaron que el equipo veterinario hizo "todo lo clínica y humanamente posible" para intentar salvarle la vida.