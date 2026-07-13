Registro Civil en San Juan: qué delegaciones cierran por dos semanas y dónde hacer los trámites

El Ministerio de Gobierno confirmó un esquema de cierres temporales y escalonados en cinco oficinas, del Registro Civil. El cronograma completo y las alternativas para los vecinos.

El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Dirección del Registro Civil, informó que a partir de este lunes 13 de julio se aplicará una interrupción programada en la atención de cinco delegaciones de la provincia.

La medida se ejecutará de forma escalonada e implicará el cierre total de las oficinas afectadas durante los días indicados. Desde el organismo detallaron cuáles son los centros alternativos habilitados para que los ciudadanos puedan realizar trámites urgentes como DNI, pasaporte o actas.