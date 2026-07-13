    • 13 de julio de 2026 - 08:15

    Registro Civil en San Juan: qué delegaciones cierran por dos semanas y dónde hacer los trámites

    El Ministerio de Gobierno confirmó un esquema de cierres temporales y escalonados en cinco oficinas, del Registro Civil. El cronograma completo y las alternativas para los vecinos.

    Registro Civil.

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    El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Dirección del Registro Civil, informó que a partir de este lunes 13 de julio se aplicará una interrupción programada en la atención de cinco delegaciones de la provincia.

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    La medida se ejecutará de forma escalonada e implicará el cierre total de las oficinas afectadas durante los días indicados. Desde el organismo detallaron cuáles son los centros alternativos habilitados para que los ciudadanos puedan realizar trámites urgentes como DNI, pasaporte o actas.

    El cronograma de cierres y oficinas alternativas

    • Delegación Niquivil (Jáchal): Cerrada del 13 al 24 de julio. Los ciudadanos deben dirigirse a la delegación central de Jáchal.
    • Delegación Albardón: Cerrada del 13 al 24 de julio. Se aconseja asistir a las oficinas de Angaco o Chimbas.
    • Delegación Ullum: Cerrada del 13 al 24 de julio. Los trámites se derivan a la delegación de Zonda.
    • Delegación Valle Grande (Rawson): Cerrada del 13 al 17 de julio. La atención se trasladará a las oficinas de Villa Krause, El Coloso o cualquier otra dependencia de Rawson.
    • Delegación Barrio Ejército de los Andes (Rawson): Cerrada del 20 al 30 de julio. Los usuarios deberán concurrir a cualquier otra delegación de Rawson.

    Las autoridades solicitaron a los vecinos tener en cuenta estos plazos antes de trasladarse a las oficinas locales para evitar demoras.

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