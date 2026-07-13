Siniestros viales: la reforma al Código Penal puede quedar en nada y Familias del Dolor pide acción a los diputados nacionales

La asociación civil destacó la importancia de darle tratamiento al proyecto de ley que tuvo la media sanción en el Senado. Los detalles del pedido.

La Asociación Civil Familias del Dolor dio inicio junto a entidades nacionales a una campaña para que se acelere el tratamiento proyecto de ley que modifica el Código Penal de la Nación en torno a los delitos por siniestros viales, incremento de su escala punitiva, agravantes y excepción de suspensión del proceso a prueba. La alerta está puesta en que si no se debate antes de septiembre, pierde estado parlamentario y vuelve a foja cero.

Así lo confirmó Guillermo Chirino, referente de Familias del Dolor en diálogo con DIARIO DE CUYO. “Esta frenado, y de no salir antes de septiembre volvemos al inicio y hay que hacer todo de nuevo”, precisó. El proyecto de modificación del Código Penal ingresó al Congreso en el 2024, recibiendo la media sanción el año pasado. Teniendo en cuenta la cantidad de víctimas por siniestros viales y las condenas que se dictan es que ponen el foco en acelerar los tiempos y avanzar en el cambio de normativa.

El proyecto actualmente se encuentra en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. “Lo importante de esto es obviamente que cada persona tenga la pena que se merece acorde al daño causado. El accidente es aquel que no se puede prevenir, el centro de todo esto es justamente elevar la pena acorde a los agravantes”, precisó Chirino.

Sobre las modificaciones, el proyecto incluye endurecer las penas e incorporar agravantes que hoy no están contemplados en la normativa. De acuerdo a lo que explicó el referente de Familias del Dolor actualmente las penas son de tres a seis años y generalmente se acuerda el mínimo. “La propuesta es que el mínimo sea de cuatro años cuando haya un agravante, como presencia de alcohol en sangre, el uso de celular, entre otros”, destacó.

Se busca elevar el piso de castigo según agravantes, hasta 12 años de prisión e inhabilitación extendida del carnet de conducir. En cuanto a la figura de "culpa temeraria versus homicidio culposo", la reforma busca "clarificar la frontera entre ambos, evitar interpretaciones judiciales que resulten a favor del infractor, con máxima dureza, ante el desprecio por las reglas de tránsito".