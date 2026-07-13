Fuerte avance en Ullum del nuevo parque solar: encaran obras civiles, viales y electromecánicas para terminarlo a tiempo

Impulsado por el Gobierno de San Juan, el Parque Solar Fotovoltaico Ullum Alfa atraviesa una de las etapas más dinámicas y estratégicas de toda la obra. Con actividad simultánea en tareas civiles, viales y electromecánicas este parque que abastecerá a 50.000 hogares sanjuanino s ya tiene casi un 50% de avance.

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Actualmente, el proyecto registra 125 trabajadores distribuidos en distintos frentes activos dentro del predio ubicado en Ullum, consolidando una de las obras energéticas más importantes hoy en ejecución en San Juan.

Pero, además, Ullum Alfa representa un hecho histórico para EPSE como organismo ejecutor e inspector técnico: será el parque solar de mayor potencia desarrollado íntegramente como patrimonio propio de la empresa provincial.

Hasta ahora, los parques de propiedad exclusiva de EPSE eran la Planta Solar San Juan I (primera planta fotovoltaica de Latinoamérica, con 1,7 MWp de potencia instalada) y el Parque Solar Anchipurac, de 3 MWp.

Con sus 50 MWp de capacidad instalada , Ullum Alfa marcará un salto de escala histórico para la infraestructura energética desarrollada íntegramente por EPSE. Este parque tendrá capacidad para abastecer el consumo eléctrico promedio de aproximadamente 50.000 hogares y forma parte del desarrollo integral del denominado Parque Solar Ullum, un polo energético donde la provincia proyecta alcanzar entre 330 y 360 MWp de potencia instalada futura. Además de incorporar tecnología de seguimiento solar, sistema SCADA, monitoreo integral y operación remota desde instalaciones de EPSE.

“Hoy ya no se trata solamente de un proyecto en planos, sino de una obra con muchísima actividad en campo, con distintos equipos trabajando al mismo tiempo y con avances visibles todos los días”, señalaron desde la inspección técnica de EPSE.

Cinco hincadoras trabajando al mismo tiempo

El mayor despliegue operativo se concentra actualmente en el frente electromecánico, donde avanzan las tareas de armado de estructuras, excavaciones para tendido eléctrico e hincado de alta precisión y velocidad, una de las etapas más técnicas y estratégicas de toda la obra.

En campo operan simultáneamente cinco hincadoras especializadas capaces de ejecutar alrededor de 80 hincas diarias cada una, permitiendo alcanzar un ritmo cercano a las 400 estructuras por día.

Estas estructuras metálicas constituyen la base que sostendrá los futuros seguidores solares (trackers), un sistema inteligente que permitirá que los paneles acompañen la trayectoria del sol para maximizar la generación energética del parque.

El sistema de hincado combina velocidad de ejecución, precisión milimétrica y capacidad de montaje simultáneo en distintos sectores del predio, acelerando significativamente los tiempos de avance del proyecto.

En total, el parque contempla la instalación de 12.744 hincas metálicas que servirán de soporte para 1.062 trackers y 79.650 paneles solares bifaciales de alta eficiencia.

Son cinco las hincadoras que trabajan en simultáneo en la construcción del parque solar en Ullum. (Gentileza)

Una mega obra en Ullum con múltiples frentes activos

Actualmente, distintos equipos especializados trabajan de manera simultánea sobre tareas civiles, viales, logísticas y electromecánicas dentro del predio.

Mientras avanzan las tareas de hincado y montaje estructural, también se ejecutan obras civiles vinculadas a la futura Sala de Control, bases para los centros de transformación, sistema de acueducto, apertura de caminos internos, excavaciones, tendido de cables de potencia, drenajes y movimiento de suelo.

“La dimensión realmente se percibe cuando uno recorre el predio y ve todos los frentes activos funcionando al mismo tiempo. Hay movimiento permanente de maquinaria, tareas civiles, trabajos electromecánicos, apertura de caminos y equipos técnicos distribuidos en distintos sectores. Hoy Ullum Alfa ya tiene dinámica de mega obra energética”, explicaron desde EPSE.

La ejecución general del proyecto se encuentra a cargo de IMPSA, mientras que distintas empresas subcontratistas especializadas intervienen en los diferentes frentes operativos del parque.

Zenit concentra gran parte del frente electromecánico y de montaje; Senda desarrolla obras civiles y de infraestructura operativa; y Terraplén ejecuta trabajos viales, compactación, drenajes y movimiento de suelo en distintos sectores del proyecto.

Infraestructura para evacuar la energía del parque

En paralelo al avance de Ullum Alfa, también continúa la ejecución de la infraestructura eléctrica necesaria para incorporar la nueva generación al sistema energético provincial.

La obra de las ampliaciones de la Estaciones Transformadora Solar Ullum y Estación Transformadora Albardón-Chimbas ya supera el 50% de avance, mientras que la línea de doble terna de 132 kV, de 18 km, que vinculará a ambas Estaciones avanza por encima del 70 %. Se prevé inaugurar a corto plazo.

Esta obra permitirá evacuar gran parte de la energía generada por el parque e incorporarla al sistema eléctrico provincial y nacional, fortaleciendo la capacidad de transporte energético necesaria para acompañar el crecimiento productivo e industrial de San Juan.

“Este tipo de obras no solamente fortalecen la generación eléctrica, sino que también muestran la capacidad técnica, profesional y operativa que tiene hoy San Juan para desarrollar infraestructura de gran escala”, destacaron desde EPSE.

La construcción de Ullum Alfa no sólo representa una obra energética estratégica, sino también una infraestructura pensada para acompañar el crecimiento de la provincia y garantizar mayor capacidad de generación para el desarrollo productivo y para miles de familias sanjuaninas.