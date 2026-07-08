    • 8 de julio de 2026 - 14:00

    Ullum: el municipio transformará el histórico y deteriorado sector del cementerio en un paseo parquizado

    El municipio de Ullum tuvo que realizar un proceso legal previo para poder dar inicio a la obra en el cementerio.

    El sector más antiguo del cementerio de Ullum lucirá una nueva postal.

    El sector más antiguo del cementerio de Ullum lucirá una nueva postal.

    Foto:

    (Ullum)
    Por Fabiana Juarez

    Tras un complejo proceso legal y el silencio de los edictos judiciales, la gestión del intendente David Domínguez, intendente de Ullum iniciará en la segunda quincena de julio una ambiciosa obra de recuperación y remodelación en el sector más antiguo y deteriorado del cementerio municipal.

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    El estado de abandono del sector más antiguo del Cementerio Municipal de Ullum venía siendo, desde hace tiempo, el blanco de duras críticas por parte de los vecinos. Sin embargo, detrás del deterioro edilicio se escondía una compleja encrucijada legal que impedía cualquier tipo de intervención directa. Hoy, esa traba quedó superada.

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    Así se verá el sector más antiguo del cementerio de Ullum tras la remodelación.

    El intendente departamental, David Chávez, confirmó el inicio de una ambiciosa obra de recuperación y remodelación total para la zona, la cual comenzará a ejecutarse en la segunda quincena de julio.

    Para poder poner en marcha las máquinas, la comuna debió transitar primero un riguroso camino administrativo y judicial. "Tuvimos que hacer un proceso legal, publicando edictos judiciales para contactar a los familiares de los difuntos sepultados en este sector", explicó el jefe comunal, detallando la delicada situación de un predio cuyas tumbas datan de hace más de 60 años, un tiempo anterior incluso a la emblemática construcción del Dique de Ullum.

    Falta de registros y tradiciones

    En aquella época, el cementerio vendía los terrenos a particulares para que edificaran sus propios mausoleos o sepulturas. Al estar ubicado casi al ingreso del cementerio, el impacto visual del abandono era inmediato. El principal obstáculo para el municipio era la absoluta falta de registros oficiales: no se sabía con certeza quiénes eran los propietarios de los lotes ni la identidad de la mayoría de las personas allí sepultadas. De hecho, en toda la zona afectada solo sobreviven dos lápidas que conservan un nombre legible; el resto del sector carece por completo de identificaciones.

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    Aí luce actualmente el sector más antiguo del cementerio de Ullum

    El silencio legal que habilitó la obra en Ullum

    Ante el vacío de información, la publicación de edictos era el paso obligado para explicar las intervenciones planificadas y solicitar la correspondiente autorización a posibles herederos. Al cumplirse los plazos establecidos por la Justicia sin que nadie reclamara o respondiera a las notificaciones, el municipio quedó facultado legalmente para avanzar con el proyecto de remodelación.

    La intervención urbana consistirá en una profunda parquización sobre el sector. Los empleados municipales procederán a remover las cruces deterioradas y los restos de lápidas en ruinas. En su lugar, el paisaje cambiará por completo: el plan contempla la creación de un gran jardín parquizado, diseñado como un espacio de memoria y respeto.

    En el centro del predio se erigirá una cruz de grandes dimensiones que funcionará como monolito contenedor, donde se resguardarán y colocarán las pocas placas identificatorias existentes en la zona.

    Mano de obra local y fuerte inversión en obras

    Un dato clave de la iniciativa es que se ejecutará en su totalidad con fondos y mano de obra netamente municipales, optimizando los recursos del departamento.

    El proyecto técnico detalla una transformación profunda que combina áreas secas y espacios verdes de gran escala, distribuidos de la siguiente manera:

    • Pisos y senderos: se construirán 320m2 de veredas y pisos de hormigón para garantizar la accesibilidad y un tránsito cómodo para los visitantes.
    • Parquizado extensivo: se colocarán 3300m2 de césped, transformando la fisonomía desértica actual en un pulmón verde.
    • Sistema de riego automatizado: para el mantenimiento del pasto en el clima ullunero, se instalará un sistema de riego por aspersión, el cual se abastecerá mediante una cisterna propia y bombas de riego optimizadas para el predio.
    • Forestación y diseño: el diseño paisajístico se completará con la construcción de 5 canteros de 10 metros lineales cada uno, destinados a la plantación de flores y arbustos ornamentales.

    Con este masterplan, la gestión de David Chávez busca resolver un foco de quejas vecinales históricas, transformando un sector en ruinas y sin identificar en un espacio público ordenado, verde y digno para el recuerdo de los antiguos pobladores del departamento.

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