Test de HPV gratuito en el Parque de Mayo: una oportunidad para detectar a tiempo y prevenir el cáncer cervicouterino

El Ministerio de Salud aprovechará una nueva edición de Activate + Modo Invierno , la propuesta de la Secretaría de Deprote, para acercar uno de los estudios más importantes en la prevención del cáncer cervicouterino. Este miércoles 8 de julio, el Parque de Mayo será escenario de una jornada que combinará actividad física, recreación y promoción de la salud, con la realización gratuita del test de HPV (Virus del Papiloma Humano).

Alerta por monóxido de carbono: ya hay dos víctimas fatales y al menos 16 intoxicados en San Juan

La iniciativa se desarrollará entre las 14:30 y las 16:30 , en la zona del Monumento al Deporte, con propuestas abiertas para toda la comunidad, entre ellas clases de pump, minitramp y yoga. En ese mismo espacio funcionará un consultorio móvil donde personal de salud realizará el test de HPV, una herramienta que facilita el acceso al diagnóstico temprano.

El estudio estará destinado a mujeres mayores de 30 años que no cuenten con obra social, que no estén cursando el período menstrual y que no se hayan realizado un test de HPV en los últimos cinco años.

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes. Se estima que más del 80% de las personas sexualmente activas tendrá contacto con el virus en algún momento de su vida.

En la mayoría de los casos, el organismo elimina la infección de manera natural y no genera complicaciones. Sin embargo, algunos tipos de VPH pueden persistir y provocar lesiones en el cuello del útero que, sin controles ni tratamiento oportuno, pueden evolucionar hacia un cáncer cervicouterino.

Por ese motivo, la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz. Además de la vacunación gratuita incluida en el Calendario Nacional, son fundamentales los controles ginecológicos periódicos, el uso de métodos de barrera y el acceso a estudios que permitan detectar el riesgo antes de que aparezca la enfermedad.

En San Juan, se puede realizar el test de HPV en hospitales y centros de salud. El estudio permite identificar los tipos de virus con mayor riesgo de producir lesiones en el cuello uterino, facilitando el seguimiento médico cuando es necesario. Detectar estas alteraciones en etapas tempranas incrementa significativamente las posibilidades de evitar el desarrollo del cáncer cervicouterino y mejora el pronóstico de las pacientes.

Cada mujer que accede al test representa mucho más que un número estadístico: significa una oportunidad para priorizar el cuidado personal, acceder a un diagnóstico temprano y recibir atención oportuna.