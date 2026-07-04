Avance sanitario en Ullum: el CIC recupera y amplía los servicios de Rayos X y Laboratorio

Este avance se debe a un esfuerzo conjunto entre el municipio de Ullum y el Ministerio de Salud de la provincia.

El municipio de Ullum puso en marcha nuevamente el servicio de Rayos X y laboratoria en el departamento.

En lo que representa una jornada histórica para la salud pública del departamento Ullum, la gestión municipal encabezada por el intendente David Domínguez oficializó la puesta en marcha de los servicios de Rayos X y el Laboratorio Clínico en las instalaciones del CIC de Villa Aurora.

Esta medida del municipio de Ullum surge como una respuesta ante la contingencia edilicia del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Villa Ibáñez. Hace poco más de un año, el Ministerio de Salud inició una profunda remodelación en dicho centro debido a la antigüedad de su infraestructura, lo que obligó al traslado de la mayoría de las prestaciones a dependencias municipales para evitar la interrupción de la atención vecinal.

Con la habilitación de estas nuevas áreas en Villa Aurora, la comunidad no sólo recupera prestaciones que habían quedado en suspenso, sino que experimenta una notable mejora en la complejidad y accesibilidad de los diagnósticos.

Tecnología de alta complejidad en Ullum La recuperación de estos servicios esenciales era un reclamo y una necesidad imperiosa para los ulluneros, quienes debían afrontar traslados fuera del departamento para estudios de rutina.

“Estamos generando un espacio de mucha necesidad. Veníamos gestionando hace poco más de un año, desde que nos quedamos sin estos servicios. Es muy importante recuperarlos y mejorarlos. En rayos X se trata de un equipo portátil pero de alta complejidad”, destacó el intendente David Domínguez durante el acto de presentación.