    • 4 de julio de 2026 - 13:53

    Murió Nelson Bellino, exgerente comercial de Diario de Cuyo

    El exgerente comercial de Diario de Cuyo falleció este sábado por la mañana tras permanecer internado en estado delicado.

    Nelson Bellino. Foto: Diario de Cuyo.

    Nelson Bellino. Foto: Diario de Cuyo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este sábado 4 de julio por la mañana falleció Nelson Bellino, exgerente comercial de Diario de Cuyo, a los 67 años, luego de permanecer internado en delicado estado de salud.

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    Su partida generó profundo pesar en el ambiente periodístico y empresarial de San Juan, donde desarrolló una extensa trayectoria laboral y dejó una huella marcada por décadas de trabajo sostenido.

    Bellino estuvo en Telefónica, donde trabajó durante varios años, y posteriormente se incorporó a Diario de Cuyo, empresa en la que se desempeñó durante casi 30 años dentro del área comercial. Allí ocupó la gerencia y fue una de las figuras clave en la estructura comercial del medio durante gran parte de ese período.

    Tras su extensa trayectoria, se había jubilado, aunque su nombre quedó estrechamente ligado a la historia institucional del diario.

    El velorio se realiza en Cochería Lanusse, ubicada en 9 de Julio Este 959, en la Capital sanjuanina. En tanto, el sepelio está previsto para las 17.30 en el cementerio El Mirador.

    Autoridades y empleados del diario expresaron su pesar por la noticia y lamentaron profundamente la pérdida.

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