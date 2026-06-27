    • 27 de junio de 2026 - 10:38

    El histórico Macaya Márquez a Diario de Cuyo: "Con la gente del interior tengo muy buena onda"

    El periodista, que a los 91 años cubre su 18° Mundial, dialogó con el enviado especial de Diario de Cuyo y dejó una frase que despertó sonrisas entre los sanjuaninos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A sus 91 años y con la misma pasión que lo llevó a cubrir su primer Mundial en 1958, Enrique Macaya Márquez sigue siendo una de las grandes referencias del periodismo deportivo argentino. En Estados Unidos, donde está siguiendo su 18° Copa del Mundo, protagonizó un cálido diálogo con Diario de Cuyo.

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    El periodista deportivo dejó una frase especialmente dedicada a los sanjuaninos y a todos los habitantes del interior del país. Durante una conferencia de prensa, el enviado especial de Diario de Cuyo, Rodrigo Nacif, le comentó a Macaya que tanto en San Juan como en Mendoza la gente lo recuerda y le tiene un enorme cariño por su extensa trayectoria.

    La frase, sencilla pero cargada de afecto, reflejó el vínculo que Macaya construyó durante décadas con miles de argentinos que lo siguieron Mundial tras Mundial, más allá de Buenos Aires. Su reconocimiento al público del interior no pasó inadvertido y fue recibido con orgullo por quienes crecieron escuchando sus relatos y análisis.

    El emotivo abrazo con Lionel Scaloni

    El emotivo momento tuvo un capítulo especial instantes antes. Al advertir la presencia de Macaya, Lionel Scaloni se acercó especialmente para saludarlo. El entrenador de la Selección argentina lo abrazó y le expresó: "Lo admiro", un gesto que sintetizó el enorme respeto que despierta una de las voces más emblemáticas del periodismo deportivo nacional.

    Con 18 Mundiales en su trayectoria, desde Suecia 1958 hasta la actual Copa del Mundo, Macaya Márquez continúa escribiendo una historia única. Y, en esta oportunidad, dejó también un mensaje que seguramente será bien recibido en San Juan: el cariño por la gente del interior sigue intacto.

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