Cuti Romero es nuevo jugador del Atlético de Madrid: cuánto pagó y cuándo debutaría

El Atlético de Madrid encontró en Cristian “Cuti” Romero la respuesta para reforzar una defensa que necesitaba jerarquía. El defensor argentino dejará Tottenham después de cinco temporadas y se convertirá en uno de los principales refuerzos del equipo dirigido por Diego Simeone, en una operación cercana a los 40 millones de euros .

Cuti Romero, a un paso del Inter: acordó con Tottenham una transferencia por 40 millones de euros

El campeón del mundo firmará un contrato por cinco temporadas con el conjunto español, después de haber sido una de las figuras y referentes de Tottenham. En su paso por Inglaterra disputó 156 partidos, marcó 13 goles y conquistó la Europa League 2025 , título que significó el primero del club londinense en 17 años.

La salida del defensor cordobés de los Spurs se venía manejando desde hacía varios meses. Después del Mundial, distintos clubes mostraron interés por Romero. Entre ellos aparecieron el Inter de Lautaro Martínez y el Barcelona, aunque finalmente Atlético de Madrid volvió a avanzar por el jugador que ya había intentado contratar anteriormente.

Hace un año, el club madrileño había buscado al argentino, quien por entonces había expresado públicamente su deseo de jugar en España. Tottenham, sin embargo, rechazó las propuestas y logró retenerlo con una renovación de contrato.

El panorama cambió después de una temporada complicada para el conjunto inglés. Con la llegada de Marcos Senesi y Micky van de Ven como alternativas para la defensa, Tottenham finalmente aceptó negociar la salida del argentino.

La legión argentina del Atlético de Madrid

La llegada de Romero permitirá que Simeone siga contando con presencia argentina dentro de su plantel, aunque serán menos futbolistas que en la temporada anterior.

El Cuti compartirá vestuario con Juan Musso y Giuliano Simeone. Además, por ahora continuará Julián Álvarez, aunque el futuro de la Araña permanece en duda ante su interés por convertirse en jugador del Barcelona.

El Atlético pretende evitar la salida del delantero argentino y buscará mantenerlo en Madrid para afrontar una temporada en la que volverá a tener objetivos importantes.

El debut que podría tener Cuti Romero en España

Romero tendrá ahora su primera experiencia en el fútbol español después de haber jugado en Italia, donde vistió las camisetas de Genoa y Atalanta, y de su extensa etapa en Inglaterra.

Su estreno con la camiseta rojiblanca podría producirse el miércoles 19 de agosto, cuando Atlético de Madrid debute en LaLiga frente a Málaga.

De esta manera, el defensor cordobés comenzará una nueva etapa bajo las órdenes de Simeone, con la expectativa de convertirse rápidamente en uno de los referentes de la última línea del conjunto madrileño.