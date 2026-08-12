Crisis en Unión de Villa Krause: la dirigencia reconoció la deuda, desmintió renuncias y aseguró que está "más unida que nunca"

Atlético Unión continúa atravesando días de tensión. La institución de Villa Krause enfrenta una crisis institucional y económica que en la última semana tuvo su punto más visible con la decisión del plantel profesional de no entrenarse ante la falta de pago de salarios. Mientras socios e hinchas buscan respuestas y una salida a la situación, la Comisión Directiva salió a fijar posición y aseguró que el club continúa funcionando y que sus autoridades permanecen unidas.

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La semana pasada, los jugadores decidieron no realizar una jornada de entrenamiento debido a los salarios adeudados, situación que encendió la preocupación entre los simpatizantes. En ese contexto, el miércoles por la noche se realizó una reunión con una importante presencia de hinchas, quienes plantearon sus inquietudes y buscaron alternativas para atravesar el difícil momento.

Para este miércoles por la noche está prevista una nueva reunión, mientras que el martes la dirigencia encabezada por Luis Algañaraz difundió un extenso comunicado en el que reconoció la existencia de una deuda con el plantel, aunque negó que haya renuncias dentro de la conducción, una posible intervención o una salida del cuerpo técnico.

El comunicado, llamativamente fechado el 6 de agosto de 2026, fue dirigido a los medios de comunicación, socios, hinchas y a la comunidad en general.

En el comienzo del mensaje, la Comisión Directiva señaló que consideraba necesario expresarse para “llevar tranquilidad y definir puntos” y cuestionó las versiones que circularon durante los últimos días.

“No podemos permitir que se ensucie la imagen de nuestro club con versiones que no tienen ningún sustento”, sostuvo la dirigencia, que enumeró entre los rumores una supuesta “renuncia del presidente”, que “el club está intervenido”, que “el cuerpo técnico se va” y que “los jugadores pararon”.

Sobre la situación institucional, fueron contundentes: “La Comisión Directiva sigue unida y trabajando, más firme que nunca, gestionando día a día para sacar el club adelante. No hay renuncia, no hay acefalía, hay trabajo y compromiso”.

En cuanto al plantel profesional, la dirigencia aseguró que el cuerpo técnico encabezado por Eduardo "Cachilo" Magallenes continúa al frente y que mantiene la intención de seguir trabajando. También reconoció el problema económico que generó el conflicto con los futbolistas.

“Sabemos que hay un monto adeudado y queremos ser transparentes: la deuda se va a ir abonando conforme pasen los días”, señalaron.La Comisión agradeció además “la predisposición y la paciencia” del plantel y remarcó: “Acá nadie abandona el barco”.

El club también destacó el trabajo en inferiores

En otro tramo del comunicado, la dirigencia buscó remarcar los aspectos positivos de la institución y destacó el presente de la escuelita de fútbol, además del desempeño de las categorías formativas, que vienen de conseguir títulos y subcampeonatos. También resaltaron que un jugador de las inferiores fue seleccionado para incorporarse a las divisiones formativas de Independiente de Avellaneda, como uno de los logros recientes del trabajo realizado en las categorías menores.

Respecto de las otras disciplinas y el conflicto expuesto en el hockey sobre patines, la Comisión informó que en hockey se conformó una Subcomisión que trabaja para “sanear la situación” y poner nuevamente en funcionamiento la actividad.

A eso sumaron la habilitación de un nuevo gimnasio dentro de las instalaciones del club, que ya se encuentra disponible para los jugadores.

Prometen publicar balances y documentación

Uno de los puntos centrales del comunicado tiene que ver con la situación económica y la transparencia. Ante las distintas versiones que circulan, la dirigencia anunció que en los próximos días pondrá a disposición de los socios los balances y la documentación contable.

“El club es de los socios y los socios tienen derecho a saber. No hay nada que ocultar”, afirmaron.

Finalmente, la comisión directiva invitó a socios, hinchas y vecinos a acercarse a la institución y participar activamente.

“Unión no se cae. Unión no se negocia. Unión se defiende en la cancha y en la Comisión, trabajando. Acá estamos de pie. Más unidos que nunca”, concluyó el comunicado firmado por la Comisión Directiva.

Ahora, la atención estará puesta en la reunión prevista para este miércoles por la noche, donde los hinchas volverán a encontrarse para analizar la situación del club y buscar respuestas frente a una crisis que todavía está lejos de encontrar una solución definitiva.