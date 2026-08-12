Ciclismo Pista: el peruano Ruiz Calle volvió a repetir en el Velódromo Chancay

Este martes se celebró un nuevo encuentro del campeonato sanjuanino, que sirve de mucho en la preparación de cada ciclista de cara a sus próximos objetivos. El ganador de la general fue el peruano Hugo Ruiz Calle del equipo SEP San Juan.
Se corrió la cuarta fecha de la temporada del ciclismo pista de San Juan y el ciclista del SEP se quedó con la jornada.
Este martes se celebró un nuevo encuentro del campeonato sanjuanino, que sirve de mucho en la preparación de cada ciclista de cara a sus próximos objetivos. El ganador de la general fue el peruano Hugo Ruiz Calle del equipo SEP San Juan.
En el Velódromo de la Ciudad Deportiva se celebró la cuarta fecha de la temporada sanjuanina de ciclismo en pista. Participaron ciclistas desde categorías menores hasta elite, con victoria en la clasificación general de Hugo Ruiz Calle de Perú.
La temporada actual es en homenaje a don José Carlos Rufino, y esta fecha fue organizada por Fundación Planeta Ramírez, de Rawson. La fiscalización correspondió a Federación Ciclista Sanjuanina, y el auspicio principal a Gobierno de San Juan, por intermedio de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte con Agencia Deportes San Juan.
Los resultados completos fueron:
Damas Junior: 1) Pía Manzano, 2) Pía Claveles y 3) Joselín Contreras.
Varones Junior: 1) Alex Domínguez, 2) Gonzalo Aguirre y 3) Mauricio Audicio.
Varones 2010/2011: 1) Santiago Escudero, 2) Tomás Saavedra y 3) Lautaro Oviedo.
Damas 2012/2013/2014: 1) Dominique Aguilar, 2) Lara del Castillo y 3) Kendra Cañadas.
Varones 2012/2013/2014: 1) Valentino Chávez, 2) Gerónimo Castro y 3) Lautaro Naranjo.
Damas Elite: 1) Maribel Aguirre, 2) Ludmila Aguirre.
Varones Elite: 1) Hugo Ruiz Calle (SEP San Juan), 2) Exequiel Alarcón (Municipalidad de Chimbas), 3) Iván Ruiz (Municipalidad de Santa Lucía / Gremios por el Deporte, 4) Matías Balmaceda (individual), 5) Rubén Ramos Meglioli (Municipalidad de Chimbas) y 6) Arian Etcheverry (Municipalidad de Chimbas).