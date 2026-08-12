Ciclismo Pista: el peruano Ruiz Calle volvió a repetir en el Velódromo Chancay

Se corrió la cuarta fecha de la temporada del ciclismo pista de San Juan y el ciclista del SEP se quedó con la jornada.

Podio. Ruiz Calle volvió a ganar en la temporada del Ciclismo Pista de San Juan.

Este martes se celebró un nuevo encuentro del campeonato sanjuanino, que sirve de mucho en la preparación de cada ciclista de cara a sus próximos objetivos. El ganador de la general fue el peruano Hugo Ruiz Calle del equipo SEP San Juan.

En el Velódromo de la Ciudad Deportiva se celebró la cuarta fecha de la temporada sanjuanina de ciclismo en pista. Participaron ciclistas desde categorías menores hasta elite, con victoria en la clasificación general de Hugo Ruiz Calle de Perú.

La temporada actual es en homenaje a don José Carlos Rufino, y esta fecha fue organizada por Fundación Planeta Ramírez, de Rawson. La fiscalización correspondió a Federación Ciclista Sanjuanina, y el auspicio principal a Gobierno de San Juan, por intermedio de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte con Agencia Deportes San Juan.

RESULTADOS Los resultados completos fueron:

Damas Junior: 1) Pía Manzano, 2) Pía Claveles y 3) Joselín Contreras.