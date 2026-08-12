    • 12 de agosto de 2026 - 12:57

    Ciclismo Pista: el peruano Ruiz Calle volvió a repetir en el Velódromo Chancay

    Se corrió la cuarta fecha de la temporada del ciclismo pista de San Juan y el ciclista del SEP se quedó con la jornada.

    Podio. Ruiz Calle volvió a ganar en la temporada del Ciclismo Pista de San Juan.

    Podio. Ruiz Calle volvió a ganar en la temporada del Ciclismo Pista de San Juan.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este martes se celebró un nuevo encuentro del campeonato sanjuanino, que sirve de mucho en la preparación de cada ciclista de cara a sus próximos objetivos. El ganador de la general fue el peruano Hugo Ruiz Calle del equipo SEP San Juan.

    Leé además

    Especial. El espectáculo del Ciclismo Pista en San Juan tiene un escenario sensacional este martes en el Velódromo Chancay.

    Ciclismo Pista: Martes a fondo con la cuarta fecha de la temporada 2026
    Podio. Ruiz Calle, del SEP, se quedó con la fecha del ciclismo Pista de la Federación.

    Hugo Ruiz Calle puso en ganador al SEP en la fecha del Ciclismo Pista

    En el Velódromo de la Ciudad Deportiva se celebró la cuarta fecha de la temporada sanjuanina de ciclismo en pista. Participaron ciclistas desde categorías menores hasta elite, con victoria en la clasificación general de Hugo Ruiz Calle de Perú.

    La temporada actual es en homenaje a don José Carlos Rufino, y esta fecha fue organizada por Fundación Planeta Ramírez, de Rawson. La fiscalización correspondió a Federación Ciclista Sanjuanina, y el auspicio principal a Gobierno de San Juan, por intermedio de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte con Agencia Deportes San Juan.

    RESULTADOS

    Los resultados completos fueron:

    Damas Junior: 1) Pía Manzano, 2) Pía Claveles y 3) Joselín Contreras.

    Varones Junior: 1) Alex Domínguez, 2) Gonzalo Aguirre y 3) Mauricio Audicio.

    Varones 2010/2011: 1) Santiago Escudero, 2) Tomás Saavedra y 3) Lautaro Oviedo.

    Damas 2012/2013/2014: 1) Dominique Aguilar, 2) Lara del Castillo y 3) Kendra Cañadas.

    Varones 2012/2013/2014: 1) Valentino Chávez, 2) Gerónimo Castro y 3) Lautaro Naranjo.

    Damas Elite: 1) Maribel Aguirre, 2) Ludmila Aguirre.

    Varones Elite: 1) Hugo Ruiz Calle (SEP San Juan), 2) Exequiel Alarcón (Municipalidad de Chimbas), 3) Iván Ruiz (Municipalidad de Santa Lucía / Gremios por el Deporte, 4) Matías Balmaceda (individual), 5) Rubén Ramos Meglioli (Municipalidad de Chimbas) y 6) Arian Etcheverry (Municipalidad de Chimbas).

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    la policia de estados unidos revelo que terroristas intentaron matar a lionel messi durante el mundial 2026

    La Policía de Estados Unidos reveló que terroristas intentaron matar a Lionel Messi durante el Mundial 2026

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el mensaje de javier milei a lionel messi tras la conmovedora carta por la muerte de su papa

    El mensaje de Javier Milei a Lionel Messi tras la conmovedora carta por la muerte de su papá

    Por Redacción Diario de Cuyo
    crisis en union de villa krause: la dirigencia reconocio la deuda, desmintio renuncias y aseguro que esta mas unida que nunca

    Crisis en Unión de Villa Krause: la dirigencia reconoció la deuda, desmintió renuncias y aseguró que está "más unida que nunca"

    Por Vanessa Chaparro
    un futbolista cabeceo a un rival y quedo con una impactante secuela en su rostro: imagenes sensibles

    Un futbolista cabeceó a un rival y quedó con una impactante secuela en su rostro: imágenes sensibles

    Por Redacción Diario de Cuyo