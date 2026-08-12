    • 12 de agosto de 2026 - 12:56

    Liga Jachallera de Fútbol: El nuevo desafío de Almazán como presidente

    El dirigente tendrá su tercer ciclo como titular de la Liga Jachallera en el fútbol norteño con más de 20 años de trayectoria.

    Regreso. José Luis Almazán se convirtió en el nuevo presidente de la Liga Jachallera. Llega acompañado de un grupo de trabajo completo.

    Regreso. José Luis Almazán se convirtió en el nuevo presidente de la Liga Jachallera. Llega acompañado de un grupo de trabajo completo.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Llegó la normalización a la Liga Jachallera de Fútbol y si bien una de las listas que quedó desplazada por decisión de Personería Jurídica de la provincia buscará revertir esa medida, en San José de Jáchal se cristalizó el regreso de José Luis Almazán a la presidencia.

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    Será el tercer ciclo de Almazán como presidente tras dos ciclos (13 y 7 años) con el desafío de encarnar una renovación, una refundación de la Liga Jachallera con puntales como las Divisiones Inferiores, la reformulación de los campeonatos, la instalación del futsal Masculino y Femenino y las necesarias obras de infraestructura.

    La Liga había sido intervenida en 2025 y el triunvirato normalizador trabajó intensamente para poner en orden los papeles y convocar a asamblea. Hubo un primer intento el pasado 20 de junio pero Personerías Jurídicas postergó eso, abriendo paso a la presentación de una nueva lista, distinta a la que proponia a Almazán, para la asamblea del pasado 7 de agosto. En las horas previas, desplazaron la Lista 2 que proponía a Kuky Castro por problemas en la confección de la misma lista y quedó solo en competencia la Lista 1 de Almazán.

    Ahora, el electo presidente que si bien ya quedó en funciones tras la asamblea, está acordando los pasos administrativos con el triunvirato saliente y este próximo viernes 21 tomará funciones formalmente.

    'El desafío es poner de pie nuevamente a la Liga apuntando a nuestras inferiores. El semillero de Jáchal tiene que ser prioritario y ese es uno de nuestros objetivos primordiales de gestión. Hay cosas buenas que se han hecho y tenemos que sostenerlas. Los campeonatos de la Primera A y de la Primera B están en marcha y seguirmos apoyándo a cada institución en su participación. Los planes ya miran también a la temporada 2027 y tendremos que abocarnos a conseguir los recursos necesarios. El futsal, Masculino y Femenino, están en nuestro plan de trabajo. Y apuntar a mejorar la intraestructura es primordial aunque la situación económica complica', reseñó Almazán trazando su hoja de ruta.

    La idea de una Liga Cordillerana de Futsal con Jáchal, Iglesia y Calingasta es otro de los bosquejos que están en mente pero para eso se necesita tiempo de trabajo y recursos.

    La Liga Jachallera de Fútbol necesitaba normalizar sus autoridades. El tema de la Lista 2 y la decisión de Personería Jurídica empañó lo que debió ser una asamblea refundacional pero al nuevo presidente, el tema no lo frena pero le molestó: 'Es algo que escapa a nosotros como la otra lista de aspirantes a la conducción. Se expidió Personería Jurídica y no me corresponde juzgar esa decisión. Si hubiera sido mejor tal vez que los clubes votaran en asamblea pero se dio asi y el compromiso con Jáchal es muy serio desde nuestra comisión'.

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