Depués de San Juan, Tobías Martínez le apunta al TC Pick Up en Rosario

El ìloto de San Juan palpitó sus sensaciones en la previa de una nueva fecha de las camionetas en el autódromo rosarino.

Concentrado. Tobías Martínez se prepara para subirse a las Pick Up este fin de semana en Rosario.

Con la motivación bien alta tras ganar la última fecha de Turismo Carretera y de local en San Juan, Tobías Martínez analizó lo que será una nueva cita de las TC Pick Up este fin de semana cuando la categoría se presente por primera vez en Rosario: “Ya corrí allí y me gusta. Es entretenido para manejar. Creo que va a ser un desafío para todos”, comentó el sanjuanino.

“La curva 1 con la camioneta sin carga será entretenida porque puede dar espectáculo. Es un autódromo que, al tener muchas curvas, creo que va a ser divertido”, analizó Martínez y agregó : "Estamos trabajando mucho con el equipo para ser competitivo en esta parte final del campeonato”, recordando que Tobías cuenta con un triunfo, en la cuarta fecha, que lo ubica 11° en el campeonato con 166,5pts.

La actividad para las TC Pick Up comenzarán el sábado a las 9.30 con el primer entrenamiento de 40 minutos, luego saldrán a pista a las 11.52 y a partir de las 16.04 se pone en juego los primeros puntos del fin de semana con la clasificación. El día domingo las series comenzarán 11.10 y la final será 14.10 a 20 vueltas.

Este fin de semana del 15 y 16 de agosto, las TC Pick Up arriban por primera vez a Rosario para disputar la séptima y última fecha de la etapa regular, y se confirmaron los pilotos que estarán presentes en la ciudad santafesina.

Mariano Werner llega como líder y con grandes chances de quedarse con la punta para el inicio de la Copa Coronación Shell V-Power, pero Otto Fritzler lo persigue de cerca con 221 puntos, a 9 de Mariano.