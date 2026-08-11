    • 11 de agosto de 2026 - 18:59

    San Juan Cerca duplica su presencia para brindar atención en Jáchal, Huaco y Mogna

    El despliegue operativo está diagramado para facilitar que los habitantes de zonas alejadas y rurales puedan resolver gestiones cotidianas de manera ágil, sin la necesidad de trasladarse grandes distancias hacia los centros urbanos más concentrados.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, continúa profundizando su política de llegada territorial con el programa "San Juan Cerca". Ante la alta demanda de los vecinos y con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a las prestaciones del Estado, la iniciativa oficial duplicará las jornadas de atención en el norte provincial, abarcando puntos clave del departamento Jáchal.

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    El jueves 13 de agosto, la atención se hará en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la localidad de Mogna, de 10 a 14 horas y luego se trasladará al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la localidad de Huaco, en horario de 14:30 a 16:30 horas. Mientras que en San José de Jáchal -puntualmente en la sede de la Escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro sobre calle Rivadavia, entre Aberastain y General Paz- se realizará el viernes 14 de agosto, entre las 10 y las 15:30 horas.

    Despliegue territorial y servicios disponibles

    Bajo una planificación coordinada con autoridades locales, el programa desembarcará con múltiples oficinas móviles y equipos técnicos interdisciplinarios para cubrir de forma integral las localidades de San José de Jáchal, Huaco y Mogna.

    Durante estas jornadas ampliadas, los ciudadanos podrán acceder a una amplia cartera de servicios esenciales, asesoramiento en programas sociales, gestiones previsionales, controles sanitarios y trámites documentarios, optimizando tiempos y recursos para las familias de la región.

    Atención descentralizada: El incremento en los días de cobertura responde al eje de gestión impulsado para asegurar una presencia activa del Estado en cada departamento, priorizando las necesidades de las comunidades más alejadas.

    Articulación institucional: El operativo cuenta con la participación de diversas áreas ministeriales que unifican esfuerzos para brindar respuestas rápidas a demandas vinculadas a la asistencia social, la salud y la documentación personal.

    Con esta intensificación de los operativos, el programa afianza su rol integrador, consolidándose como una herramienta clave de descentralización y contención social para los vecinos del departamento Jáchal y sus distritos históricos.

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