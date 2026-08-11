Lanzaron la Academia Provincial de Atletismo en San Juan

Destinada a jóvenes de entre 10 y 19 años, la iniciativa busca capacitar a atletas y entrenadores, promover la contención social y extender la práctica atlética en la provincia.

El deporte sanjuanino da un paso clave hacia la jerarquización y el desarrollo a largo plazo. Quedó oficialmente presentada la Academia Provincial de Atletismo, una iniciativa integral impulsada por el Gobierno de la provincia a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia Deportes San Juan, diseñada específicamente para detectar, contener y potenciar talentos en todo el territorio provincial.

El programa, que ya comenzó a desarrollar sus actividades, está destinado a niños, adolescentes y jóvenes de entre 10 y 19 años, y contempla un sistema unificado de capacitación y entrenamiento tanto para los atletas como para los profesores y entrenadores locales.

Un proyecto con enfoque federal y contención social Durante la presentación oficial llevada a cabo en la sala de prensa del Estadio Aldo Cantoni, las autoridades provinciales destacaron la importancia de potenciar el denominado "deporte madre". El secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, remarcó que la iniciativa responde a una directiva clara de llevar el deporte a cada rincón de la provincia, comenzando por los departamentos alejados y articulando con los municipios, intendentes y referentes locales.

Por su parte, el subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo, valoró el antecedente del trabajo realizado desde los Juegos Intercolegiales y subrayó los beneficios del atletismo en edades tempranas para el desarrollo motor, la disciplina y el compañerismo. En tanto, la coordinadora general del programa, Viviana Chávez, hizo hincapié en que el objetivo principal excede la alta competencia: la meta es brindar contención social e inculcar valores a través de la actividad física.

Sedes y despliegue en los departamentos La propuesta ya cuenta con una sólida presencia territorial en distintos puntos de la provincia, facilitando el acceso a pistas y espacios de entrenamiento adecuados. Las sedes operativas en esta primera etapa son: