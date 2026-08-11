San Juan se suma a la marcha nacional contra el maltrato animal: fecha, hora y reclamos en la provincia

San Juan confirmó su adhesión a la gran movilización nacional de protesta contra el maltrato animal, una jornada que busca visibilizar la violencia hacia la fauna doméstica y silvestre, además de exigir reformas legislativas de fondo en el marco penal argentino.
La cita en la provincia está programada para el próximo 26 de agosto a las 17,30. El punto de encuentro y concentración será la Plaza 25 de Mayo, el corazón cívico de la Capital sanjuanina, desde donde se manifestarán en consonancia con distintas plazas y paseos públicos de todo el país.
Bajo el lema emblemático "Su voz. Su Vida. Nuestra causa", la convocatoria trasciende el mero repudio público y apunta a lograr transformaciones institucionales concretas. Los manifestantes sostienen que la legislación actual resulta insuficiente ante la gravedad y frecuencia de los actos de crueldad documentados día a día.
Las claves del reclamo del país y de San Juan
- Penas más duras: modificación de la Ley 14.346 para endurecer las sanciones y evitar que la violencia hacia los animales continúe siendo un delito de escala menor o excarcelable.
- Inhabilitación definitiva: Establecimiento de la inhabilitación legal y perpetua para que las personas condenadas por crueldad o negligencia grave no puedan volver a convivir con animales.
- Justicia real: Creación y fortalecimiento de canales eficaces de denuncia, investigación y actuación judicial rápida ante casos de abuso.
- Responsabilidad penal para los agresores: Tipificación clara de la responsabilidad de los culpables para garantizar que la impunidad no siga siendo la norma.
La comunidad proteccionista sanjuanina invita a toda la sociedad a sumarse de manera pacífica, llevando pancartas y banderas para hacer sentir un reclamo federal que busca sentar un precedente histórico en la defensa de los derechos de los animales en la República Argentina.