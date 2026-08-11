San Juan se suma a la marcha nacional contra el maltrato animal: fecha, hora y reclamos en la provincia

Proteccionistas de San Juan adhieren a la marcha nacional contra el maltrato animal que se realizará en diferentes ciudades del país.

San Juan confirmó su adhesión a la gran movilización nacional de protesta contra el maltrato animal, una jornada que busca visibilizar la violencia hacia la fauna doméstica y silvestre, además de exigir reformas legislativas de fondo en el marco penal argentino.

La cita en la provincia está programada para el próximo 26 de agosto a las 17,30. El punto de encuentro y concentración será la Plaza 25 de Mayo, el corazón cívico de la Capital sanjuanina, desde donde se manifestarán en consonancia con distintas plazas y paseos públicos de todo el país.

Bajo el lema emblemático "Su voz. Su Vida. Nuestra causa", la convocatoria trasciende el mero repudio público y apunta a lograr transformaciones institucionales concretas. Los manifestantes sostienen que la legislación actual resulta insuficiente ante la gravedad y frecuencia de los actos de crueldad documentados día a día.