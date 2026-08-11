    • 11 de agosto de 2026 - 15:04

    San Juan se suma a la marcha nacional contra el maltrato animal: fecha, hora y reclamos en la provincia

    Proteccionistas de San Juan adhieren a la marcha nacional contra el maltrato animal que se realizará en diferentes ciudades del país.

    San Juan marchará contra el maltrato animal el próximo 26 de agosto.

    San Juan marchará contra el maltrato animal el próximo 26 de agosto.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    San Juan confirmó su adhesión a la gran movilización nacional de protesta contra el maltrato animal, una jornada que busca visibilizar la violencia hacia la fauna doméstica y silvestre, además de exigir reformas legislativas de fondo en el marco penal argentino.

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    La cita en la provincia está programada para el próximo 26 de agosto a las 17,30. El punto de encuentro y concentración será la Plaza 25 de Mayo, el corazón cívico de la Capital sanjuanina, desde donde se manifestarán en consonancia con distintas plazas y paseos públicos de todo el país.

    Bajo el lema emblemático "Su voz. Su Vida. Nuestra causa", la convocatoria trasciende el mero repudio público y apunta a lograr transformaciones institucionales concretas. Los manifestantes sostienen que la legislación actual resulta insuficiente ante la gravedad y frecuencia de los actos de crueldad documentados día a día.

    Las claves del reclamo del país y de San Juan

    • Penas más duras: modificación de la Ley 14.346 para endurecer las sanciones y evitar que la violencia hacia los animales continúe siendo un delito de escala menor o excarcelable.
    • Inhabilitación definitiva: Establecimiento de la inhabilitación legal y perpetua para que las personas condenadas por crueldad o negligencia grave no puedan volver a convivir con animales.
    • Justicia real: Creación y fortalecimiento de canales eficaces de denuncia, investigación y actuación judicial rápida ante casos de abuso.
    • Responsabilidad penal para los agresores: Tipificación clara de la responsabilidad de los culpables para garantizar que la impunidad no siga siendo la norma.

    La comunidad proteccionista sanjuanina invita a toda la sociedad a sumarse de manera pacífica, llevando pancartas y banderas para hacer sentir un reclamo federal que busca sentar un precedente histórico en la defensa de los derechos de los animales en la República Argentina.

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