Otro robo en una joyería de San Juan: se llevaron cinco relojes valuados en casi $3 millones

Una joyería ubicada en un paseo comercial de avenida Libertador fue blanco de un robo durante el fin de semana. Los delincuentes ingresaron al local, distrajeron a las empleadas y aprovecharon un descuido para llevarse cinco relojes valuados en $2.761.435. El robo ocurrió pocos días después de otro hecho contra una joyería del centro sanjuanino, donde delincuentes se llevaron piezas de oro y relojes valuados en más de $20 millones.
El hecho ocurrió el sábado 9 de agosto, alrededor de las 15.20, en la Joyería y Relojería Luisa Pitté. Según la denuncia, los autores actuaron sin ejercer violencia y lograron distraer a las trabajadoras antes de escapar con los objetos.
Los relojes sustraídos son de la marca Swatch y tenían valores de entre $428.995 y $800.000. La denuncia fue realizada por la encargada del comercio y la investigación quedó a cargo de la Policía y de la UFI Delitos contra la Propiedad.
Los investigadores analizan ahora las cámaras de seguridad del paseo comercial para intentar identificar a los responsables y determinar cómo fue concretada la maniobra.