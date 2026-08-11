Otro robo en una joyería de San Juan: se llevaron cinco relojes valuados en casi $3 millones

El hecho ocurrió el sábado en un paseo comercial de avenida Libertador. Los delincuentes distrajeron a las empleadas y escaparon con cinco relojes Swatch sin ejercer violencia.

Una joyería ubicada en un paseo comercial de avenida Libertador fue blanco de un robo durante el fin de semana. Los delincuentes ingresaron al local, distrajeron a las empleadas y aprovecharon un descuido para llevarse cinco relojes valuados en $2.761.435. El robo ocurrió pocos días después de otro hecho contra una joyería del centro sanjuanino, donde delincuentes se llevaron piezas de oro y relojes valuados en más de $20 millones.

El hecho ocurrió el sábado 9 de agosto, alrededor de las 15.20, en la Joyería y Relojería Luisa Pitté. Según la denuncia, los autores actuaron sin ejercer violencia y lograron distraer a las trabajadoras antes de escapar con los objetos.

Los relojes sustraídos son de la marca Swatch y tenían valores de entre $428.995 y $800.000. La denuncia fue realizada por la encargada del comercio y la investigación quedó a cargo de la Policía y de la UFI Delitos contra la Propiedad.