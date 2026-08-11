    • 11 de agosto de 2026 - 08:54

    Otro robo en una joyería de San Juan: se llevaron cinco relojes valuados en casi $3 millones

    El hecho ocurrió el sábado en un paseo comercial de avenida Libertador. Los delincuentes distrajeron a las empleadas y escaparon con cinco relojes Swatch sin ejercer violencia.

    Policía.

    Policía.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    Investigación sobre robos millonarios en San Juan.

    Crece la sospecha de que el mismo ladrón actuó en el robo a la joyería M&G y a la familia Bonanno
    El empresario de Jugos Bonanno sufrió un robo junto a su familia.

    Robo millonario a un empresario y su familia en Villa América: hacía un mes había sacado US$25.000 del banco

    El hecho ocurrió el sábado 9 de agosto, alrededor de las 15.20, en la Joyería y Relojería Luisa Pitté. Según la denuncia, los autores actuaron sin ejercer violencia y lograron distraer a las trabajadoras antes de escapar con los objetos.

    Los relojes sustraídos son de la marca Swatch y tenían valores de entre $428.995 y $800.000. La denuncia fue realizada por la encargada del comercio y la investigación quedó a cargo de la Policía y de la UFI Delitos contra la Propiedad.

    Los investigadores analizan ahora las cámaras de seguridad del paseo comercial para intentar identificar a los responsables y determinar cómo fue concretada la maniobra.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El robo de un televisor  les salió mal y van a la cárcel. 

    Robaron un televisor de un salón de eventos en Capital, pero la llamada de una joven permitió atraparlos: fueron condenados

    Robo en la joyería M&G. Foto captura.

    "Es tremendo lo que nos pasó", la dueña de la joyería M&G denunció que los ladrones actuaron con total tranquilidad durante cuatro minutos

    Joyería.

    Investigan un millonario robo en la joyería M&G de la peatonal

    Carlos Luciano Molina, sobreseído. 

    "Colapinto", el apodo que la Policía le puso a un joven tras un choque fatal y que la Justicia mandó a borrar

    Por Redacción Diario de Cuyo