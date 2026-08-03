Investigan un millonario robo en la joyería M&G de la peatonal

El hecho fue descubierto este lunes por la mañana en un local ubicado sobre la peatonal Tucumán, en pleno microcentro sanjuanino.

Un importante robo es investigado por la Policía de San Juan luego de que delincuentes ingresaran durante la noche del domingo a la joyería M&G, ubicada sobre la peatonal Tucumán, entre las calles Rivadavia y avenida Central, en pleno corazón del microcentro capitalino.

El hecho fue advertido durante las primeras horas de este lunes, cuando se detectó que el comercio había sido blanco de un ilícito. Por el momento, las autoridades no informaron oficialmente de qué manera lograron ingresar los ladrones ni el monto de las pérdidas, aunque se estima que el perjuicio sería de consideración.

Tras la denuncia, efectivos policiales comenzaron con las primeras tareas investigativas y realizaron pericias en el lugar para intentar establecer la modalidad del robo.

Uno de los principales ejes de la investigación es el análisis de las cámaras de seguridad de la peatonal y de los comercios cercanos, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los delincuentes antes, durante y después del hecho.

Hasta el momento no trascendió si los autores actuaron durante la madrugada o si aprovecharon algún punto vulnerable del local para ingresar sin ser detectados. Fuentes vinculadas al caso indicaron que todavía no hay información oficial sobre la cantidad de joyas o dinero sustraído, ni tampoco sobre el valor económico del botín.