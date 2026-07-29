Un violento robo a estudiantes en Plaza Laprida terminó con cinco menores aprehendidos

Un episodio de violencia protagonizado por adolescentes en plena Plaza Laprida encendió la preocupación este miércoles en Capital. Cinco menores fueron aprehendidos después del robo de un teléfono celular y la agresión a un estudiante de 15 años, que terminó con una lesión en el cuero cabelludo.
El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Policía Ciclística, con la colaboración de efectivos de Raptor y del Cuerpo Especial de Vigilancia. El caso quedó bajo la órbita del Juzgado de Menores por los presuntos delitos de robo simple y lesiones leves.
El aviso por una gresca que movilizó a la Policía
Todo comenzó cuando efectivos policiales realizaban una entrevista en las inmediaciones de avenida España e Ignacio de la Roza. En ese momento recibieron, a través de la red interna, un aviso sobre una gresca en Plaza Laprida.
La comunicación indicaba que durante el altercado habían robado un teléfono celular y una persona había resultado herida. Los agentes se dirigieron hacia el lugar y observaron a dos jóvenes cuyas características coincidían con las aportadas inicialmente.
Cuando fueron interceptados en la zona de España e Ignacio de la Roza, los menores se mostraron nerviosos y evasivos, según el reporte policial. Al pedirles que exhibieran sus pertenencias, uno de ellos sacó un teléfono que no pudo desbloquear ni acreditar como propio.
Ante esa situación, los policías solicitaron la intervención del personal de Raptor, que se trasladó hasta Plaza Laprida. Allí, junto con la víctima y su madre, revisaron registros audiovisuales del episodio.
De acuerdo con la información oficial, las imágenes permitieron establecer que los dos jóvenes interceptados habrían participado del robo y fueron reconocidos por los damnificados. Ambos quedaron aprehendidos.
Posteriormente, efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia localizaron en la misma zona a otros tres menores presuntamente vinculados con el ataque. De esta manera, el operativo terminó con cinco adolescentes a disposición de la Justicia.
La aprehensión no equivale a una declaración de culpabilidad. El Juzgado de Menores deberá evaluar las pruebas reunidas y determinar la situación de cada uno de los involucrados.
Un estudiante terminó herido
Durante el altercado, un adolescente de 15 años sufrió una lesión en el cuero cabelludo, a la altura de la frente. Personal de Emergencias 107 acudió a la plaza y lo asistió en el lugar.
El hecho genera inquietud no solo por el robo, sino también porque ocurrió en una plaza céntrica frecuentada diariamente por estudiantes, familias y personas que circulan por el microcentro sanjuanino.
Tras conocerse el episodio, padres de estudiantes que frecuentan Plaza Laprida y sus alrededores reclamaron una mayor presencia policial, especialmente durante los horarios de ingreso y salida de los establecimientos educativos de la zona.
El pedido surgió ante la preocupación por la repetición de peleas, robos y situaciones de violencia en un espacio público por el que diariamente circulan numerosos adolescentes. Las familias solicitaron reforzar los patrullajes preventivos para evitar nuevos hechos y brindar mayor seguridad a quienes utilizan la plaza.