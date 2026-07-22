Rompieron una habitación de un apart hotel para robar televisores: uno terminó detenido

Los delincuentes forzaron una puerta para llevarse dos televisores, pero la Policía logró capturar a uno de los sospechosos cuando intentaba escapar.

Uno de los televisores que se intentaron llevar los ladrones.

Un intento de robo en un apart hotel del microcentro sanjuanino terminó con un joven detenido durante la madrugada de este miércoles. Junto a otro cómplice, que logró escapar, había ingresado a una habitación tras violentar la puerta con la intención de llevarse dos televisores.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:15 horas en un apart hotel ubicado sobre calle Catamarca 1220 Norte, en el departamento Capital. Según informaron fuentes policiales, el personal de seguridad del establecimiento escuchó ruidos extraños provenientes de una de las habitaciones y dio aviso de inmediato.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 2ª entrevistaron a la encargada del Apart Hotel SIRHA, quien explicó lo sucedido. Al inspeccionar la habitación, comprobaron que la puerta había sido forzada y que los delincuentes intentaban sustraer dos televisores de 32 pulgadas, uno de marca TCL y otro Sanyo.

La Policía atrapó a uno de los sospechosos Con las características aportadas, los uniformados realizaron un operativo en las inmediaciones y lograron interceptar a uno de los presuntos autores a pocos metros del alojamiento.

El detenido fue identificado por la Policía como Cerroria, de 22 años, mientras que el otro involucrado consiguió escapar y es intensamente buscado.