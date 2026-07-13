Ataque al remisero en Chimbas: investigan si el hecho está vinculado a la barra de San Martín

La investigación por el violento ataque a balazos contra un remisero en Villa El Salvador, Chimbas, continúa avanzando y la Justicia trabaja sobre dos hipótesis principales: un intento de robo o un presunto ajuste de cuentas vinculado a hechos anteriores relacionados con integrantes de la barra de San Martín.

Así lo confirmó este lunes el fiscal de la UFI Genérica, Ignacio Achem, en diálogo con Radio Sarmiento quien explicó que, por el momento, ninguna de las líneas investigativas fue descartada y que ambas se analizan en paralelo. "Hay dos posibilidades de esclarecimiento que en este momento no las puedo dar a conocer para no interferir la investigación. Entendemos que habría una vinculación con otros hechos que sucedieron ese mismo día ", señaló el fiscal en declaraciones radiales.

Achem explicó que una de las líneas apunta a un posible robo, mientras que la otra investiga un eventual ajuste de cuentas debido a los antecedentes de la víctima y su entorno. " Una es la investigación de un posible robo y la otra es la posible ajuste de cuentas , considerando también quién es esta persona y los hechos anteriores vinculados con gente de la barra de San Martín", indicó.

No obstante, aclaró que ambas teorías tienen el mismo peso en esta etapa de la causa . "No podemos descartar ninguna. Tenemos personal trabajando exclusivamente en cada una de las hipótesis y permanentemente intercambiando información", afirmó.

El remisero permanece internado en el Hospital Rawson luego de haber sido intervenido quirúrgicamente por las heridas de bala sufridas durante el ataque. Según explicó Achem, hasta ahora los investigadores no pudieron entrevistarlo debido a su estado de salud.

"Esperamos poder tomar contacto con él durante la mañana, siempre que el personal médico autorice el ingreso a terapia intensiva", sostuvo. "Esperamos poder tomar contacto con él durante la mañana, siempre que el personal médico autorice el ingreso a terapia intensiva", sostuvo.

El fiscal reveló además que la víctima habría realizado una manifestación sobre sus agresores a un familiar, aunque aclaró que esa información todavía no fue corroborada de manera directa.

"Ha sido un dicho de dicho. No hemos podido confirmarlo con él, por eso esa línea también sigue siendo materia de investigación", expresó.

Cámaras y pericias

Durante el fin de semana se realizaron diversas medidas investigativas, entre ellas relevamientos en la escena del ataque, secuestro del automóvil que conducía el remisero y análisis de registros fílmicos. El vehículo, que era alquilado, quedó bajo custodia para la realización de pericias.

Respecto de las cámaras de seguridad, el fiscal indicó que en el lugar donde ocurrió el ataque no existen dispositivos del CISEM, aunque sí hay cámaras privadas y otras ubicadas a unos 200 metros del sitio. "Estamos trabajando con todo el material disponible para intentar reconstruir el recorrido de los atacantes", explicó.

Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores es el arma utilizada durante el ataque. Achem confirmó que los disparos fueron efectuados con un arma calibre 45. "Es un calibre poco habitual. En los últimos hechos investigados no se había utilizado un arma de estas características", indicó.

Por el momento, la investigación continúa bajo la figura de abuso de armas, aunque la calificación legal podría modificarse conforme avance la recolección de pruebas. Además, la Fiscalía mantiene abierta la investigación por un eventual robo con arma de fuego. "Todo dependerá de lo que podamos establecer cuando logremos entrevistar a la víctima y de las pruebas que vayamos incorporando a la causa", concluyó el fiscal.