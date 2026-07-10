Lluvia de balas y una molotov: feroz ataque contra una casa en Chimbas

Compartir







Un violento ataquesacudió la tranquilidad de Villa El Salvador, en Chimbas. Un grupo de delincuentes armados, que se movilizaban en dos autos, abrió fuego contra una vivienda dejando un tendal de vainas servidas, impactos en el frente y hasta una bomba casera que no llegó a explotar. Afortunadamente, a pesar de la magnitud de la balacera, no se registraron heridos.

Los uniformados de la Comisaría 17ma llegaron al lugar tras un alerta al 911 que daba cuenta de fuertes detonaciones en la zona. Al arribar, los efectivos se encontraron con una escena de terror, confirmando la presencia de múltiples casquillos salpicados en la vía pública y el frente del domicilio completamente acribillado.

El dueño de casa fue quien aportó los primeros datos clave a los investigadores. Según su testimonio, al revisar las cámaras de seguridad de la propiedad pudo observar el violento modus operandi. Dos vehículos frenaron imprevistamente frente a su inmueble, de los cuales descendieron varios sujetos armados que, sin mediar palabra, comenzaron a gatillar ráfagas de balazos contra la fachada para luego escapar a toda velocidad.

Los peritos de la Policía de San Juan detallaron la gravedad del atentado al constatar que al menos cinco proyectiles dieron en la estructura. Dos impactos perforaron la parte superior derecha de la vivienda, otros dos destruyeron la puerta de acceso principal y un quinto plomo atravesó la pared ubicada justo sobre el ingreso. El peligro fue aún mayor puertas adentro, ya que los pesquisas hallaron dos plomos en el interior, lo que confirmó que las balas lograron atravesar las aberturas y pusieron en serio riesgo a los ocupantes.

Durante la inspección en la vereda, los uniformados se llevaron otra sorpresa al hallar una bomba molotov casera que los agresores dejaron en el lugar, lo que obligó a convocar de urgencia al personal especializado para neutralizar el artefacto y evitar una tragedia mayor. Por su parte, personal de Criminalística secuestró en la escena cinco vainas servidas calibre 11,25 x 23 y tres proyectiles que serán fundamentales para la causa.