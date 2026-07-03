    • 3 de julio de 2026 - 10:00

    Insólito rescate en Chimbas: encontraron a un hombre atrapado en el tragaluz de un baño

    El sujeto quedó atascado cuando intentaba atravesar una pequeña abertura para ingresar a una vivienda. Bomberos y policías debieron intervenir para liberarlo.

    Sujeto atrapado.

    Sujeto atrapado.

    Foto:

    Una insólita situación se registró en el departamento Chimbas, donde un hombre tuvo que ser rescatado luego de quedar atrapado en tragaluz de un baño cuando presuntamente intentaba ingresar a una vivienda. El episodio ocurrió durante la madrugada y movilizó a efectivos policiales y personal de Bomberos, quienes trabajaron para liberar al sujeto.

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    De acuerdo con la información trascendida, el hombre intentó atravesar el pequeño orificio del baño, pero quedó atorado con parte de su cuerpo dentro del conducto, sin posibilidad de avanzar ni retroceder. La maniobra obligó a la intervención de los rescatistas, que utilizaron distintas herramientas para extraerlo sin provocarle lesiones de gravedad.

    Una vez liberado, el sospechoso quedó a disposición de la Policía y de la Justicia, que investigan las circunstancias del hecho y si efectivamente pretendía cometer un robo en la vivienda.

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