Violento ataque en Chimbas: le dispararon con una tumbera en el rostro y estuvo a punto de perder un ojo

El joven sufrió graves heridas en el rostro tras ser atacado por un grupo de personas.

Un adolescente de Chimbas estuvo a punto de perder un ojo luego de recibir un disparo efectuado con un arma de fabricación casera, conocida como "tumbera". El hecho ocurrió en las últimas horas y es investigado por las autoridades judiciales.

De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima fue atacada por varias personas en un episodio que aún busca esclarecerse. Durante la agresión, uno de los involucrados utilizó el arma casera y efectuó un disparo que impactó en el rostro del joven, provocándole severas lesiones en la zona ocular.

Tras el ataque, el adolescente recibió asistencia médica y fue trasladado para su atención. Las heridas sufridas generaron preocupación debido a la cercanía del impacto con uno de sus ojos, que estuvo en riesgo como consecuencia del disparo.