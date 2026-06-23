    • 23 de junio de 2026 - 07:38

    Violento ataque en Chimbas: le dispararon con una tumbera en el rostro y estuvo a punto de perder un ojo

    El joven sufrió graves heridas en el rostro tras ser atacado por un grupo de personas.

    Patrullero.

    Patrullero.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un adolescente de Chimbas estuvo a punto de perder un ojo luego de recibir un disparo efectuado con un arma de fabricación casera, conocida como "tumbera". El hecho ocurrió en las últimas horas y es investigado por las autoridades judiciales.

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    De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima fue atacada por varias personas en un episodio que aún busca esclarecerse. Durante la agresión, uno de los involucrados utilizó el arma casera y efectuó un disparo que impactó en el rostro del joven, provocándole severas lesiones en la zona ocular.

    Tras el ataque, el adolescente recibió asistencia médica y fue trasladado para su atención. Las heridas sufridas generaron preocupación debido a la cercanía del impacto con uno de sus ojos, que estuvo en riesgo como consecuencia del disparo.

    La investigación avanzó con la intervención policial y judicial, que logró identificar y detener a uno de los presuntos agresores. Mientras tanto, continúan las tareas para determinar la participación del resto de las personas señaladas en el hecho.

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