Chimbas se viste de celeste y blanco: llega la "Kermés Mundialista" a la Plaza Departamental

Chimbas alentará a la Scaloneta en pantalla gigante y con juegos, intercambio de figuritas y grandes premios.

Este lunes, desde las 10, la previa de Argentina vs Austria se palpita en la plaza de Chimbas.

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El espíritu mundialista se siente con fuerza en la provincia, y este lunes 22 de junio el epicentro de la pasión celeste y blanca estará en Chimbas. Bajo el lema "Chimbas late por Argentina", el municipio organizó una Kermés Mundialista en la Plaza Departamental, invitando a todas las familias y amigos a vivir una jornada única.

Como en el primer partido de la Scaloneta, Chimbas realiza hoy otra kermés mundialista. (Gentileza)

La gran atracción del día será la transmisión en vivo y en pantalla gigante del segundo partido de la Selección Argentina. Sin embargo, la propuesta del municipio de Chimbas va mucho más allá de los 90 minutos de juego, ya que se ha diseñado un abanico de actividades para todas las edades.

Juegos, figuritas y premios al comercio de Chimbas Desde la organización confirmaron que la jornada contará con: