Chimbas se viste de celeste y blanco: llega la "Kermés Mundialista" a la Plaza Departamental

El espíritu mundialista se siente con fuerza en la provincia, y este lunes 22 de junio el epicentro de la pasión celeste y blanca estará en Chimbas. Bajo el lema "Chimbas late por Argentina", el municipio organizó una Kermés Mundialista en la Plaza Departamental, invitando a todas las familias y amigos a vivir una jornada única.
La gran atracción del día será la transmisión en vivo y en pantalla gigante del segundo partido de la Selección Argentina. Sin embargo, la propuesta del municipio de Chimbas va mucho más allá de los 90 minutos de juego, ya que se ha diseñado un abanico de actividades para todas las edades.
Juegos, figuritas y premios al comercio de Chimbas
Desde la organización confirmaron que la jornada contará con:
- Juegos de kermés tradicionales para los más chicos (y los no tan chicos).
- Zona de intercambio de figuritas, el punto de encuentro ideal para quienes buscan llenar el álbum oficial.
- El desafío de los penales: Una iniciativa que busca fomentar el compre local. Aquellos vecinos que presenten un voucher de compra de cualquier comercio de Chimbas tendrán la oportunidad de patear tres penales y ganar importantes premios.
Los datos clave del evento:
- ¿Cuándo? HOY, lunes 22 de junio.
- ¿A qué hora? De 10:00 a 16:00 horas.
- ¿Dónde? Plaza Departamental de Chimbas (intersección de las calles Mendoza y Rodríguez).
Desde la comuna invitan a asistir con camisetas, banderas y reposeras para disfrutar de una tarde pensada exclusivamente para compartir, jugar y, sobre todo, alentar juntos a la Selección. La entrada es libre y gratuita.