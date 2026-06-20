    • 20 de junio de 2026 - 18:37

    Chimbas: más de 25.000 espectadores presenciaron una histórica Promesa de Lealtad a la Bandera

    Fueron 500 los alumnos que participaron de esta ceremonia durante la conmemoración oficial del Día de la Bandera en Chimbas.

    Este sábado, 500 alumnos prometieron Lealtad a la Bandera en Chimbas.

    Este sábado, 500 alumnos prometieron Lealtad a la Bandera en Chimbas.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    En un marco imponente de emoción y fervor patrio, se llevó a cabo el masivo acto y desfile por el Día de la Bandera en el departamento Chimbas. La celebración reunió a más de 25.000 personas sobre la Calle Mendoza para presenciar la emotiva promesa de lealtad de más de 500 alumnos chimberos.

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    La histórica jornada comenzó temprano en la Plaza Departamental con el solemne izamiento del Pabellón Nacional. En este emotivo arranque, la intendenta Daniela Rodríguez estuvo acompañada por el Cuerpo de Bandera Municipal, el diputado nacional Cristian Andino y autoridades municipales.

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    Posteriormente, el momento central de la jornada se trasladó a la Calle Mendoza y estuvo protagonizado por 500 estudiantes de las escuelas y colegios del departamento, tanto de gestión pública como privada. Frente a una multitud conmovida, los niños realizaron su Promesa de Lealtad a la Enseña Nacional, un compromiso tomado formalmente por la ministra de Educación de la provincia, Lic. Silvia Fuentes.

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    Convocatoria histórica en Chimbas

    El desfile se destacó por su gran convocatoria e inclusión, reflejando el tejido social, deportivo y cultural de Chimbas. Entre las numerosas delegaciones que caminaron sobre la Calle Mendoza se encontraron: 40 establecimientos educativos, de gestión pública y privada; tres Centros de Desarrollo Infantil, centros de jubilados, academias de danza y talleres municipales de Cultura.

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    También participó el Equipo de Ciclismo de la Municipalidad de Chimbas, el grupo de deportes de Adultos Mayores, la delegación de Formación Deportiva Adaptada y el Club Atlético Rivera.

    Al desfile se sumaron el Servicio Penitenciario Provincial, la Asociación Bomberos Voluntarios de Chimbas y héroes civiles y veteranos de guerra y agrupaciones gauchas.

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    Presencia de autoridades

    En el palco oficial, la intendenta compartió el espacio con figuras políticas, institucionales y sociales de la provincia. Entre los asistentes se encontraban el vicegobernador de San Juan y presidente nato de la Cámara de Diputados, Fabián Martín; el cónsul honorario de Chile en San Juan, Mario Schiavone Aguirre; el presbítero Víctor Hugo Gallardo; el diputado departamental Gabriel Sánchez; el intendente de 9 de Julio, Daniel Banegas: el representante legal del Colegio Andacollo y ex ministro de Educación, Felipe de los Rios, y el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo.

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