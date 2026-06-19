Chimbas honra a la Bandera Argentina: más de 3.500 personas participarán del desfile cívico militar

El departamento Chimbas se prepara para vivir una de las jornadas patrias más importantes y convocantes de los últimos años. Este sábado 20 de junio, en conmemoración del Día de la Bandera, se llevará a cabo el acto de Promesa de Lealtad y un imponente desfile cívico-militar que reunirá a más de 3.500 participantes y miles de familias sanjuaninas.

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La celebración, organizada por el municipio de Chimbas bajo la gestión de la intendenta Daniela Rodríguez, busca fortalecer los valores de unidad, identidad nacional y el sentimiento de pertenencia en la comunidad.

El encuentro patrio comenzará puntualmente a las 10 y tendrá como escenario principal la emblemática Calle Mendoza, en el tramo comprendido entre Monseñor Di Stéfano y calle Oro. Se espera una gran concurrencia de vecinos del departamento y de toda la provincia de San Juan.

El despliegue comunitario será masivo y reflejará la diversidad de las fuerzas vivas de Chimbas. Entre las más de 3.500 personas que formarán parte del desfile se destacan:

Debido al armado de la infraestructura y la logística del evento, la comuna informó que se realizarán importantes cortes de calles en las inmediaciones. Se solicita a los conductores máxima precaución y buscar vías alternativas:

Calle Mendoza: permanecerá cerrada a media calzada desde el viernes 19 a partir de las 14:00 hs, y a calzada completa desde las 17:00 hs (entre Monseñor Di Stéfano y Oro).

permanecerá cerrada a media calzada desde el viernes 19 a partir de las 14:00 hs, y a calzada completa desde las 17:00 hs (entre Monseñor Di Stéfano y Oro). Calle 25 de Mayo: cortada desde el callejón Jehan hacia el Este.

cortada desde el callejón Jehan hacia el Este. Calle Rodríguez: cerrada desde Catriel hacia el Oeste.

Restablecimiento del tránsito: la normal circulación por todas las arterias afectadas se recuperará el mismo sábado 20 a partir de las 15:00 horas.

Emoción en la Promesa de Lealtad a la Bandera

Uno de los momentos más significativos de la jornada será el Acto de Promesa y Renovación de Promesa de Lealtad a la Bandera Argentina. En esta ocasión, alumnos de 12 establecimientos educativos primarios y secundarios asumirán este compromiso de honor, en el marco de una fuerte presencia escolar que incluye a 40 instituciones de la zona.

Cómo ver el desfile por Streaming

Para asegurar que nadie se pierda los detalles de esta gran fiesta patria, la Municipalidad implementará una transmisión tecnológica. Quienes no puedan asistir de forma presencial podrán seguir el minuto a minuto del acto y el desfile en vivo por streaming a través del canal oficial de YouTube de la Municipalidad de Chimbas (@MUNICIPALIDADDECHIMBAS).