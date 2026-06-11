Chimbas late por Argentina: el municipio lanza su campaña mundialista con actividades para toda la comunidad

El municipio de Chimbas dio el puntapié inicial a "Chimbas late por Argentina" . Es una campaña integral que busca transformar la emoción del Mundial en un espacio de encuentro vecinal, participación popular y orgullo de barrio. La propuesta reúne cuatro iniciativas clave que combinan entretenimiento, identidad comunitaria, apoyo a los negocios de cercanía y grandes premios para los participantes.

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Los vecinos y vecinas de Chimbas tienen la palabra. Hasta el 3 de julio , los interesados podrán completar cupones arriesgando qué selección se consagrará campeona del mundo. Las urnas estarán habilitadas en diferentes puntos estratégicos de participación.

El Premio Grande: El sorteo se realizará el 20 de julio , en el marco del Día del Amigo. El ganador o ganadora se llevará un asado completo para 11 personas , ideal para celebrar junto al "equipo" de amigos más importante.

Para los que viven el fútbol con el corazón, la campaña invita a la comunidad a mostrar cómo se alienta a la Selección desde el departamento. Participar es muy simple:

Subir una foto o video a Facebook o Instagram .

. Utilizar el hashtag #ChimbasLatePorArgentina .

. Etiquetar a las redes de la Municipalidad de Chimbas y de la intendenta Daniela Rodríguez.

La publicación que logre sumar más votos por parte de la comunidad será la ganadora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diariodecuyoweb/status/2065058482332512331&partner=&hide_thread=false Chimbas su campaña mundialista con actividades para toda la comunidad pic.twitter.com/E8cbf2wbeL — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) June 11, 2026

"Comprá en Chimbas, ganamos todos"

El Centro Comercial de Chimbas se suma con una propuesta que une la pasión futbolera con el Día del Padre y el respaldo a la economía local. Al realizar las compras para papá en los comercios adheridos, los clientes recibirán un voucher que les dará la chance de competir por premios de una manera bien mundialista: deberán acertar tres penales en las kermeses municipales.

Kermés Mundialista y Fixture de Actividades

Organizadas por el Área de Juventud, estas kermeses recorrerán distintos puntos del departamento. Los participantes sumarán cupones canjeables por premios a medida que jueguen. Además, en las fechas señaladas, quienes tengan su voucher del Centro Comercial podrán patear sus penales.

A continuación, el cronograma detallado de las kermeses:

16 de junio: Plaza de Chimbas, de 18 a 20.

Plaza de Chimbas, de 18 a 20. 22 de junio: Plaza de Chimbas de 10 a 16.

Plaza de Chimbas de 10 a 16. 24 de junio: Delegación Este, de 15 a 18.

Delegación Este, de 15 a 18. 27 de Junio: Centro Comercial Las Lajas, de 15 a 19.

Un municipio que celebra junto a los vecinos

Desde el municipio destacaron que "Chimbas late por Argentina" es un reflejo del compromiso de la gestión de Daniela Rodríguez para consolidar un municipio activo, presente y festivo. El objetivo final, según explicaron las autoridades, es impulsar una administración que no solo trabaje en la obra pública y los servicios, sino que también comparta las alegrías populares y potencie el motor económico local.