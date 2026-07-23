    • 23 de julio de 2026 - 07:59

    Allanamientos en Capital y Chimbas: cuatro detenidos por un ataque a tiros e intento de incendio en una vivienda

    La Policía secuestró armas, municiones, vehículos y detuvo a cuatro sospechosos acusados de participar en un violento ataque ocurrido el 9 de julio en Villa El Salvador. La investigación sigue para determinar el móvil del hecho.

    La Policía secuestró armas de fuego y vehículos que estarían implicados en el ataque.

    La Policía secuestró armas de fuego y vehículos que estarían implicados en el ataque.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una investigación por un violento ataque contra una vivienda en Chimbas tuvo un importante avance con la detención de cuatro sospechosos durante una serie de allanamientos realizados en Capital y Chimbas. En los procedimientos también fueron secuestradas armas de fuego, municiones y vehículos que habrían sido utilizados para cometer el hecho.

    Leé además

    La denuncia por apremios ilegales apunta a seis policías de la Comisaría 31.

    Investigan una denuncia por presuntos apremios ilegales en una comisaría de San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Unión Vecinal Barrio Cabot.

    Detuvieron a un hombre acusado de robar sillas en una unión vecinal de Capital

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La causa se originó a partir de un episodio registrado la noche del 9 de julio en una vivienda ubicada sobre calle Río Negro, en Villa El Salvador, departamento Chimbas.

    De acuerdo con la investigación, varios desconocidos dispararon en reiteradas oportunidades contra el domicilio y posteriormente intentaron incendiarlo utilizando una bomba molotov. El ataque motivó una investigación de la UFI Genérica para identificar a los responsables.

    Las cámaras permitieron identificar los vehículos

    Durante las tareas investigativas, efectivos de la Brigada de la UFI Genérica analizaron registros de cámaras de seguridad de la zona. Ese material permitió reconstruir parte de los movimientos de los sospechosos y establecer que se desplazaban en un Renault 19 blanco, un Fiat Siena que funcionaba como remis y motocicletas de 110 y 150 centímetros cúbicos de color oscuro.

    Con esos elementos, la Justicia autorizó una serie de allanamientos que fueron ejecutados durante la madrugada del martes con la participación del Grupo Especial GERAS de la Policía de San Juan.

    Como resultado de los operativos, los investigadores secuestraron cinco armas de fuego, entre ellas dos revólveres calibre 22, dos revólveres calibre 38, una pistola calibre 11.25 con cargador, una pistola réplica y un arma de fabricación casera tipo "tumbera". Además, incautaron una importante cantidad de municiones de distintos calibres.

    También fueron secuestrados un automóvil Renault blanco y dos motocicletas de 110 cc que, según la pesquisa, habrían sido utilizadas durante el ataque.

    En el procedimiento quedaron detenidos dos hermanos de apellido Rodríguez Marcoleta, además de un hombre de apellido Bajinay y otro de apellido Algañaraz, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

    La investigación continúa

    Desde la UFI Genérica indicaron que la investigación sigue en marcha para establecer cuál fue el motivo del ataque y definir el grado de participación que tuvo cada uno de los detenidos en el violento episodio ocurrido en Chimbas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El detenido por atacar con un cuchillo a su familia en Pocito. 

    Amenazó con un cuchillo a su pareja y a dos niños en Pocito: fue condenado y va a la cárcel

    Por Redacción Diario de Cuyo
    caso agostina vega: el abogado de la familia afirmo que el abuso ocurrio en la habitacion del amigo de barrelier

    Caso Agostina Vega: el abogado de la familia afirmó que el abuso ocurrió en la habitación del amigo de Barrelier

    Detuvieron a dos hermanos y dos conocidos del remisero baleado Alejandro Ismael Rodríguez Marcoleta.

    Remisero baleado en Chimbas: detuvieron a dos hermanos y dos cómplices por un ataque de venganza

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Cintia Johana Ortega.-

    "La dejó tirada como si hubiera atropellado a un perro", el doloroso reclamo de la madre de Cintia Ortega

    Por Redacción Diario de Cuyo