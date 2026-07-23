Allanamientos en Capital y Chimbas: cuatro detenidos por un ataque a tiros e intento de incendio en una vivienda

Una investigación por un violento ataque contra una vivienda en Chimbas tuvo un importante avance con la detención de cuatro sospechosos durante una serie de allanamientos realizados en Capital y Chimbas. En los procedimientos también fueron secuestradas armas de fuego, municiones y vehículos que habrían sido utilizados para cometer el hecho.

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La causa se originó a partir de un episodio registrado la noche del 9 de julio en una vivienda ubicada sobre calle Río Negro, en Villa El Salvador, departamento Chimbas.

De acuerdo con la investigación, varios desconocidos dispararon en reiteradas oportunidades contra el domicilio y posteriormente intentaron incendiarlo utilizando una bomba molotov . El ataque motivó una investigación de la UFI Genérica para identificar a los responsables.

Durante las tareas investigativas, efectivos de la Brigada de la UFI Genérica analizaron registros de cámaras de seguridad de la zona. Ese material permitió reconstruir parte de los movimientos de los sospechosos y establecer que se desplazaban en un Renault 19 blanco, un Fiat Siena que funcionaba como remis y motocicletas de 110 y 150 centímetros cúbicos de color oscuro.

Con esos elementos, la Justicia autorizó una serie de allanamientos que fueron ejecutados durante la madrugada del martes con la participación del Grupo Especial GERAS de la Policía de San Juan.

Como resultado de los operativos, los investigadores secuestraron cinco armas de fuego, entre ellas dos revólveres calibre 22, dos revólveres calibre 38, una pistola calibre 11.25 con cargador, una pistola réplica y un arma de fabricación casera tipo "tumbera". Además, incautaron una importante cantidad de municiones de distintos calibres.

También fueron secuestrados un automóvil Renault blanco y dos motocicletas de 110 cc que, según la pesquisa, habrían sido utilizadas durante el ataque.

En el procedimiento quedaron detenidos dos hermanos de apellido Rodríguez Marcoleta, además de un hombre de apellido Bajinay y otro de apellido Algañaraz, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación continúa

Desde la UFI Genérica indicaron que la investigación sigue en marcha para establecer cuál fue el motivo del ataque y definir el grado de participación que tuvo cada uno de los detenidos en el violento episodio ocurrido en Chimbas.