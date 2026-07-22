Dolor por la muerte de una nena de 2 años: su madre ya había sido sospechada por el fallecimiento de otras dos hijas

La Justicia investiga la muerte en Villa Gesell de una nena de 2 años que iba a cumplir 3 este sábado y cuya madre había estado bajo sospecha en casos anteriores por el fallecimiento de otras dos hijas. La mujer perdió la tenencia de sus otros hijos, estuvo detenida y afrontó un juicio en el que resultó absuelta.

Dolor en el tenis: murió una promesa argentina de 16 años en un accidente tras los festejos por la Selección

De acuerdo a fuentes oficiales, la menor fue llevada durante la madrugada de este lunes al Hospital Municipal de Villa Gesell sin signos vitales. El personal médico realizó maniobras de reanimación durante unos 40 minutos, aunque no pudieron revertir el cuadro.

Según relataron desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad, la madre explicó al equipo médico que la nena se habría broncoaspirado mientras tomaba la mamadera, pero la causa concreta del fallecimiento será determinada por la autopsia.

Desde el hospital dieron aviso a la Policía para las actuaciones correspondientes. El caso quedó a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Pinamar, quien inició el expediente bajo la figura de averiguación de causales de muerte.

El caso sumó conmoción cuando se supo que la madre de la nena, de 44 años, había sido juzgada y absuelta en 2018 por la muerte de una hija de 11 meses ocurrida en Mar del Plata en 2016, según indicó el diario La Capital.

Tanto ella como su entonces pareja estuvieron presos casi dos años, hasta que un tribunal determinó que no hubo pruebas para condenarlos y que no se comprobó maltrato ni abuso.

En ese expediente también se tuvo en cuenta el fallecimiento de otra hija en 2013, una bebé de seis meses. Los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert evaluaron informes médicos y descartaron lesiones traumáticas o de abuso sexual, atribuyendo las muertes a complicaciones respiratorias.

Aquel caso tomó repercusión en todo el país. Las imágenes de la pareja recorrieron los medios nacionales, ya que a pesar de que se declararon inocentes en todo momento, los padres abandonaron su casa y estuvieron ocultos durante varios días tras el deceso de su beba.

En el medio, hubo intervenciones previas de la Justicia de Familia, que dispuso la adopción o el ingreso de otros hijos a hogares.

Después de la absolución, la mujer se mudó a Villa Gesell, formó una nueva pareja y tuvo dos hijos más, entre ellos la nena fallecida el lunes.

Por el momento, el expediente por la muerte de la niña sigue bajo investigación, a la espera de los resultados de la autopsia y de las pericias médico-forenses que puedan esclarecer el motivo del deceso.