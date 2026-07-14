Dolor en el tenis: murió una promesa argentina de 16 años en un accidente tras los festejos por la Selección

Una tragedia conmocionó al deporte argentino durante el fin de semana. Luisana Schönberger, una tenista de 16 años que era considerada una de las promesas de la disciplina, murió en un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Eldorado, Misiones, donde también falleció Renzo Retamozo, de 20 años.

El accidente tuvo lugar el domingo por la mañana sobre la avenida San Martín, a la altura del kilómetro 10. La adolescente viajaba como acompañante en un Volkswagen Gol conducido por Retamozo. En el auto también iban otros tres jóvenes, de 17, 20 y 16 años, quienes sufrieron lesiones de distinta gravedad y permanecen internados.

Según la reconstrucción preliminar, el Gol impactó a gran velocidad contra la parte trasera de un Toyota Corolla y, tras perder el control, terminó estrellándose contra un árbol. El conductor del Corolla resultó ileso.

Así, las imágenes registradas por una cámara de seguridad muestran que el Volkswagen circulaba detrás de un Ford Escort, cuyo conductor logró esquivar al Corolla instantes antes del impacto. A partir de esas filmaciones, la Justicia investiga si ambos vehículos estaban participando de una picada, teniendo en cuenta la velocidad con la que conducían.

De acuerdo con la información difundida, los ocupantes del Gol habían salido a celebrar el triunfo de la Selección argentina frente a Suiza por el Mundial y llevaban una bandera argentina colocada en la luneta trasera del vehículo.

Mientras avanza la investigación, la Policía de Misiones secuestró un tercer vehículo que podría haber estado involucrado en la secuencia previa al choque. Las pericias buscan determinar cómo ocurrió el siniestro y establecer las responsabilidades de los conductores que participaron de los momentos previos al impacto.

Finalmente, los informes médicos confirmaron que Renzo Retamozo y Luisana Schönberger fallecieron como consecuencia de los graves politraumatismos sufridos en el choque.

En esa línea, Luisana fue despedida el domingo por familiares y seres queridos, mientras que el sepelio de Retamozo se realizó al día siguiente con la presencia de cientos de motociclistas, que acompañaron el cortejo fúnebre en homenaje al joven.

La noticia generó una fuerte repercusión en el ambiente del tenis. La Asociación Argentina de Tenis (AAT) despidió a la jugadora con un mensaje en sus redes sociales: “El tenis argentino está de luto. Con profundo dolor, lamentamos la pérdida de Luisana Schönberger. “Luchi” compartía su amor por nuestro deporte en Eldorado, Misiones, su ciudad natal".

Además, la entidad recordó que la misionera se destacó desde muy chica por sus condiciones deportivas. Durante su etapa formativa alcanzó el puesto número 4 del ranking nacional Sub 10 y el tercer lugar del ranking regional Sub 14 en 2023, año en el que compitió en el circuito de Menores de la AAT.“Acompañamos y abrazamos fuertemente a sus familiares, amigos y a toda la comunidad del tenis misionero en este difícil momento. QEPD, Luchi”, concretó el saludo.