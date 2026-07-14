Tragedia en San Martín: colgaron pasacalles contra el joven que mató ebrio al volante, su familia los retiró y denunció el hecho

El impacto que provocó la tragedia vial de San Martín trascendió el ámbito judicial y llegó a las calles. Al menos tres pasacalles con mensajes dirigidos contra Gabriel Bueno, el joven imputado por provocar un choque fatal mientras conducía alcoholizado, aparecieron colgados en distintos sectores de Villa del Salvador, la villa cabecera del departamento Angaco .

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Los carteles fueron colocados en la plaza departamental, la entrada al departamento y otros sectores visibles de la localidad, en una clara manifestación de repudio por el siniestro que terminó con la muerte del comerciante Raúl Alberto Sánchez .

Los mismos resaltaban las consignas: "¡Gabriel Bueno, asesino al volante!", "Una vida por una licencia", "No puede quedar libre", "Pedimos justicia" y "Basta de impunidad" , entre otros.

Sin embargo, los familiares de Bueno retiraron los pasacalles y posteriormente realizaron una denuncia en la Comisaría 20ª, buscando que se investigue quiénes fueron los responsables de colocar los mensajes .

El caso continúa generando un fuerte impacto social desde el choque ocurrido durante la madrugada del 14 de junio, cuando un Volkswagen Gol Trend conducido por Gabriel Bueno impactó de frente contra la Renault 4 que manejaba Sánchez, quien murió en el acto .

Conducía con cuatro veces más alcohol del permitido

Durante la audiencia de formalización, el fiscal de Delitos Especiales Nicolás Schiattino reveló que el análisis de alcoholemia determinó que Bueno tenía 2,03 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, más de cuatro veces el máximo permitido por la Ley de Tránsito, que establece un límite de 0,5 g/l.

Ese resultado se transformó en una de las pruebas centrales de la investigación, ya que el siniestro no quedó registrado por cámaras de seguridad y tampoco hubo testigos presenciales.

El joven fue imputado por homicidio culposo agravado por conducción imprudente y por conducir alcoholizado. Durante la audiencia decidió abstenerse de declarar y fue asistido por el abogado Federico Petrignani.

Recuperó la libertad, pero seguirá siendo investigado

Tras la audiencia, Gabriel Bueno recuperó la libertad, ya que la Fiscalía no solicitó prisión preventiva. No obstante, la jueza Flavia Allende hizo lugar al pedido de retenerle la licencia de conducir durante todo el proceso judicial y fijó ocho meses de investigación penal preparatoria, además de imponerle reglas de conducta.

Mientras la causa avanza en Tribunales, el dolor por la muerte de Raúl Alberto Sánchez, un reconocido comerciante y propietario del restaurante "Como en Casa", sigue presente entre familiares, amigos y vecinos de San Martín y Angaco, donde ahora también comenzaron a expresarse públicamente mediante pasacalles que derivaron en una nueva denuncia policial.