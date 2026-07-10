Choque fatal en Córdoba: identificaron a las víctimas de la tragedia de la delegación infantil

Un impactante choque frontal conmocionó al sur de la provincia de Córdoba y encendió las alarmas en las rutas del país.

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El trágico siniestro vial ocurrió sobre la Ruta Provincial 4, a la altura del kilómetro 136, entre las localidades de La Carlota y Huanchilla, dejando como saldo dos personas muertas y más de 15 heridos, en su mayoría menores de edad.

Las autoridades policiales lograron identificar a las víctimas fatales que viajaban en el automóvil involucrado, un Fiat Siena. Se trata de Aldo Sánchez, de 41 años, y Agostina Olmo, de 20 años, ambos oriundos de la ciudad de Río Cuarto. Por la violencia del impacto, ambos perdieron la vida de manera instantánea en el lugar del hecho.

En el mismo vehículo menor viajaba otra joven de 19 años, quien sobrevivió al fuerte impacto pero sufrió un traumatismo de cráneo grave. Fue trasladada de urgencia al hospital de Río Cuarto, donde permanece internada bajo pronóstico reservado.

Iban a jugar al fútbol El otro vehículo involucrado en el choque fatal en Córdoba fue un minibús Renault Master perteneciente a la escuelita de fútbol femenino "El Potrero". En el contingente viajaban cinco adultos y 16 nenas de entre 9 y 12 años, oriundas de las localidades de Laboulaye y Serrano, quienes regresaban de disputar un encuentro deportivo en Río Cuarto.

A pesar de la espectacularidad del vuelco y el choque, desde el Ministerio de Salud de Córdoba confirmaron que ninguna de las menores presenta lesiones de gravedad ni corre riesgo de vida, aunque sufrieron cortes por los vidrios y fuertes golpes. Dos de ellas quedaron internadas en observación pediátrica por precaución. Por el lado de los adultos del minibús, tres fueron hospitalizados y uno se encuentra en terapia intensiva con pronóstico reservado. El chofer resultó ileso.