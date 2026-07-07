Qué dijo la alumna que viajaba con el instructor de vuelo que cayó del avión y murió en Córdoba

Un instructor de vuelo murió el sábado en Córdoba tras caer de un avión Cessna C-150 durante una práctica con una alumna de 22 años. La víctima fue identificada como Leandro Andrés Bertazzo , de 42 años, piloto de línea aérea e instructor de la escuela Flying Parrot Córdoba , ubicada en Coronel Olmedo .

Cuál es la principal hipótesis de la caída del instructor desde una avioneta en Córdoba

Quién era Leandro Bertazzo, el instructor de vuelo que murió al caer de una avioneta en Córdoba

Según el relato de la joven, el hombre se desabrochó el cinturón, abrió la puerta de la aeronave y cayó mientras sobrevolaban una zona rural de Toledo , en el departamento Río Segundo.

Bertazzo era piloto de transporte de línea aérea , piloto comercial de primera clase e instructor de vuelo. Según contó a Clarin Eduardo Álvarez, director de Flying Parrot Córdoba, llevaba cuatro años trabajando como instructor en la escuela y alrededor de diez años formándose dentro del ámbito aeronáutico.

Habló el director de la compañía de aviones en la que trabajaba Leandro Bertazzo. (Foto: LinkedIn Leandro Bertazzo)

El sábado había llegado a la institución como cualquier otro día de actividad. Antes del vuelo en el que murió, realizó una práctica de reentrenamiento con otro alumno sin que se registraran inconvenientes.

“Él llegó, nos saludamos con un abrazo y un beso. Estaba todo bien. Él había volado con un alumno antes ”, relató Álvarez.

La noticia provocó conmoción en la comunidad aeronáutica cordobesa. Desde la escuela señalaron que no habían advertido señales que permitieran anticipar lo ocurrido.

El relato de la alumna y la investigación de la Justicia Federal

Con el correr de las horas se conocieron las primeras declaraciones de la joven que sobrevivió al episodio. Según contó, instantes antes de caer, Bertazzo le indicó que continuara el procedimiento y que realizara las maniobras por sus propios medios. "Vos sabés lo que tenés que hacer", habría sido una de las últimas frases que escuchó del instructor.

La joven que iba con Bertazzo ya tenía licencia de piloto privado de avión, aunque todavía acumulaba pocas horas de vuelo. Por ese motivo, debía realizar la práctica acompañada por un instructor o un piloto de seguridad.

Según reconstruyó Álvarez a partir de lo que contó la alumna, en un momento del vuelo Bertazzo le pidió que mantuviera el rumbo previsto. Luego se quitó los auriculares, acomodó sus pertenencias, se desabrochó el cinturón y abrió la puerta del avión.

“Ella mandó un mensaje informando de la situación y procedió a ir a la pista a aterrizar”, explicó el director de la escuela.

Tras recibir el aviso, desde la institución salieron a buscarlo. El cuerpo fue encontrado en un campo minutos después y las coordenadas fueron enviadas a las autoridades. Personal policial y un servicio de emergencias llegaron al lugar y constataron el fallecimiento.

La causa quedó en manos de la Justicia Federal de Córdoba, que tiene competencia sobre incidentes aéreos y deberá determinar las circunstancias en las que se produjo la caída.